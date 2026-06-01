Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama - Son Dakika
01.06.2026 15:49
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, Fenerbahçe'nin oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Serhou Guirassy için sarı-lacivertlilerden teklif almadıklarını belirtti.

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı tüm hızıyla sürerken, iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesinde olduğu ve kulübü ile oyuncu tarafıyla anlaştığı iddia edilen Serhou Guirassy için Borussia Dortmund cephesinden resmi açıklama geldi. 

''FENERBAHÇE'DEN GELEN RESMİ TEKLİF YOK''

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, Gineli santrfor hakkında çıkan transfer spekülasyonlarına son noktayı koydu. Fenerbahçe’den kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirten Ricken, "Serhou Guirassy için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmuyor. Kendisi son iki sezonda sergilediği etkileyici performansla takımımız için ne kadar kritik bir parça olduğunu kanıtladı. Onu elimizden çıkarmak gibi bir düşüncemiz yok." dedi. 

AYRILIK ŞARTI 40 MİLYON EURO

Alman basınında çıkan haberlere göre, Borussia Dortmund yönetimi, golcü oyuncu için 40 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak. Deneyimli golcünün sözleşmesinde 35 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunsa da bu opsiyonun sadece belirli ligleri kapsadığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki yıldız, 22 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

