Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

02.06.2026 11:21
İstanbul'un en önemli turizm noktalarından Yerebatan Sarnıcı, bugün tahliye edilerek resmi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Tahliye sonrası tarihi yapı, yeni gişeler kurulana kadar ziyarete kapatıldı.

İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nda devir süreci tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen tarihi yapı, bugün tahliye edildi.

TURİSTLER KUYRUKTAYKEN TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İBB Miras tarafından kapsamlı şekilde restore edilen ve son yıllarda kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline gelen Yerebatan Sarnıcı, bugün saat 10.00'da boşaltıldı.

Tahliye işleminin, turistlerin ziyaret için giriş kapısında sıra beklediği sırada gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

VAKIFLAR'A DEVREDİLDİ

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi resmen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. Böylece daha önce alınan devir kararının uygulama süreci de tamamlanmış oldu.

GİŞELER KURULANA KADAR KAPALI KALACAK

İBB'nin işletme sürecinde kullandığı gişeler sökülürken, tarihi yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak yeni gişeler hizmete girene kadar ziyaretçilere kapalı olacağı öğrenildi.

İstanbul'un en önemli kültürel mirasları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın ne zaman yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

MAHKEME VAKIFLARI HAKLI BULDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilen resmi tebligatta taşınmazın belirtilen süre içerisinde tahliye edilmesi istendi. Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu. Böylece Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıfları adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor. Yürütülen işlemler kapsamında vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması amaçlanıyor.

İLK ÖRNEK DEĞİL

Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ilk tarihi yapı değil. Mart 2021'de Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiği açıklanmıştı.

Daha sonraki süreçte Galata Kulesi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi birçok tarihi yapının da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği ortaya çıkmıştı.

İBB YARGIYA BAŞVURMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu devir işlemlerinin ardından konuyu yargıya taşımış ve hukuki süreç başlatmıştı. Yerebatan Sarnıcı'nın tahliye edilmesiyle birlikte, İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından biri için yeni bir yönetim dönemi başlamış olacak.

