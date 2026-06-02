Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

02.06.2026 09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sanal bahis belasının kökünü kurutacağız" sözlerinin ardından yürütülen kararlı mücadele kapsamında bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı; vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı bahis çetesine ait 120 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 107 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye genelinde yasa dışı sanal bahis ve kumar organizasyonlarına yönelik yürütülen amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kararlılıkla vurguladığı, "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" sözlerinin ardından, emniyet ve yargı birimleri bu sabah şafak vakti dev bir operasyon için düğmeye bastı.

28 İLDE 120 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların banka ve kripto para hesaplarını organize bir şekilde kullanarak yasa dışı bahis oynatan dev bir şebeke tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından, bu sabah 28 ilde belirlenen 120 ayrı adrese emniyet güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlar neticesinde, şebeke üyesi olduğu belirlenen 107 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: 10 MİLYAR TL PARA HACMİNE ULAŞTILAR

Düzenlenen başarılı operasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Yasa dışı bahis şebekesinin ulaştığı mali büyüklüğe dikkat çeken Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise; vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır."

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK 

Vatandaşların özellikle banka ve kripto hesaplarını ele geçirerek ya da kiralayarak devasa bir kara para trafiği yürüten çete üyelerinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından devreye alınan eylem planı kapsamında, sanal bahis ve kumar şebekelerine yönelik operasyonların genişleyerek devam edeceği vurgulandı.

    Yorumlar (1)

  • 149614 149614:
    Demesine gerek yoktu zaten. İstediğini yapıyor. 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
