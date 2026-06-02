Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı - Son Dakika
Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı

Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
02.06.2026 09:06
Bir kadının, düğün gecesinden ertesi sabahın ilk ışıklarına kadar eşiyle yaşadığı anları adım adım sosyal medyada paylaşması mahremiyet tartışması başlattı; tıklanma uğruna özel hayatın hiçe sayıldığını belirten kullanıcılar, "Bir insan neden evlendiği geceyi paylaşır?" ve "Sizinle aynı çağa denk geldiğim için kendime acıyorum" sözleriyle paylaşıma sert tepki gösterdi.

Sosyal medya platformlarında "tıklanma" ve "etkileşim" uğruna paylaşılan içeriklerin sınırları, kullanıcılar arasında yeni bir tartışma konusu oldu. Son olarak bir kadının, eşiyle hayatını birleştirdiği düğün gecesinden başlayarak ertesi sabahın ilk ışıklarına kadar geçen süreci, tüm detaylarıyla sosyal medya hesabından anbean paylaşması tepki çekti. 

ADIM ADIM DÜĞÜN GECESİ PAYLAŞIMI

Genç kadının, evlendiği gece eşiyle birlikte yaptıklarını, hazırlıklarını ve özel anlarını bir içerik haline getirerek takipçilerinin beğenisine sunması kısa sürede viral oldu. Ancak paylaşım, beklenilenin aksine tebrik mesajlarından ziyade devasa bir eleştiri ve tepki dalgasına yol açtı.

"BU SİZİN ÖZELİNİZ DEĞİL Mİ?"

Çiftin hayatlarının en özel gecesini bu denli gözler önüne sermesini "mahremiyet sınırlarının aşılması" olarak değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına adeta sitem dolu yorumlar yağdırdı. Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şu şekilde öne çıktı:

  • Bir insan neden evlendiği geceyi paylaşır ya?
  • Sizin gibi varlıklarla aynı çağa denk geldiğim için kendime acıyorum.
  • Allah akıl fikir versin.
  • Bu sizin özeliniz değil mi?

İşte o paylaşımlar; 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
