Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Kiev\'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
02.06.2026 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı saldırı düzenledi. Saldırılarda Kiev ve Dnipro'da en az 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Çok sayıda konut, sağlık merkezi ve sivil yapı hasar görürken, bazı binalar çöktü ve enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan önce büyük çaplı bir Rus operasyonu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın son dönemlerindeki en yoğun saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

KİEV GECE BOYUNCA HEDEF ALINDI

Rusya ordusu, salı günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, füze ve kamikaze dronların kullanıldığı saldırılarda çok sayıda konut ve ticari binanın zarar gördüğünü açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıyı "devasa bir düşman saldırısı" olarak nitelendirdi.

APARTMAN ÇÖKTÜ, ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Saldırılarda Kiev'in Podilskyi bölgesindeki çok katlı bir apartmanın bir kısmı çöktü. Yetkililer, enkaz altında kalan kişiler olabileceğini belirterek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, ilk belirlemelere göre enkaz altında mahsur kalanların bulunduğunu söyledi.

EN AZ 9 ÖLÜ, YÜZE YAKIN YARALI

Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırılarda Kiev'de 4, Dnipro kentinde ise 5 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki yaralı sayısı ise yaklaşık 100'e ulaştı. Kiev'de yaralananlar arasında 3 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

KONUTLAR, KLİNİK VE ANAOKULU ZARAR GÖRDÜ

Saldırılar sırasında Kiev'in Şevçenkivskiy bölgesindeki 24 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Podil bölgesinde ise füze parçalarının isabet ettiği 9 katlı bir binada alevler yükseldi. Kentte bulunan bir sağlık kliniği hasar görürken, bir anaokulunun bahçesine de füze parçalarının düştüğü bildirildi.

Kiev yakınlarındaki Buça kentinde de evler, depolar ve çeşitli yapılar zarar gördü.

ZELENSKİ DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan saatler önce yaptığı açıklamada Rusya'nın büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu yönünde istihbarat aldıklarını söylemişti. Zelenski, "Rus saldırılarına ilişkin istihbarat uyarıları sürüyor. Büyük çaplı bir saldırı mümkün. Bunun hazırlığını yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

PETROL TESİSLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Saldırıların, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'nın petrol altyapısına yönelik operasyonlarını artırdığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Zelenski, Ukrayna ordusunun yılın ilk beş ayında 15 Rus petrol rafinerisini vurduğunu ve Rusya'nın petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ını devre dışı bıraktığını öne sürdü.

SAVAŞTA YENİ GERİLİM

Rusya geçen hafta Kiev'deki askeri hedeflere yönelik "sistematik saldırılar" başlattığını duyurmuştu. Rus Dışişleri Bakanlığı da yabancı ülke vatandaşları ile diplomatik misyon çalışanlarına Kiev'i mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Dnipro, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
6,2 milyon dolar değerindeki “Duvara Bantlanmış Muz“ çalındı 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
06:54
Putin’in hedefi ölümsüzlük 26 milyar dolarlık projeyi başlattı
Putin'in hedefi ölümsüzlük! 26 milyar dolarlık projeyi başlattı
06:45
Aile katliamı 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
06:13
Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan fırçası İki lider arasında son dönemin en gergin görüşmesi
Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan fırçası! İki lider arasında son dönemin en gergin görüşmesi
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 07:52:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.