Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

01.06.2026 11:13
Fransa'dan bazı kulüplerin Burak Yılmaz ile ilgilendiği öne sürülürken, en dikkat çeken adayın Lille olduğu belirtildi. Futbolculuk kariyerinde Lille'i 2020-21 sezonunda şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri olan Yılmaz'ın, teknik direktör olarak Fransız ekibine dönme ihtimali gündem yarattı. Avrupa'da kariyerine devam etmeye sıcak bakan genç çalıştırıcı için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

Teknik direktörlük kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanan Burak Yılmaz'a Fransa'dan ilgi olduğu öne sürüldü. Lille'in de aralarında bulunduğu bazı Fransız kulüplerinin genç çalıştırıcıyı yakından takip ettiği belirtiliyor.

FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Türk futbolunun önemli isimlerinden Burak Yılmaz için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Gaziantep FK'daki görevinden ayrılan 40 yaşındaki teknik adamın, kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre Fransa'dan bazı kulüpler, genç teknik adamın durumunu yakından takip ediyor.

LILLE DE TAKİP EDİYOR

Burak Yılmaz'la ilgilenen kulüpler arasında Lille'in de bulunduğu belirtildi. Fransız ekibiyle futbolculuk döneminde unutulmaz başarılara imza atan Yılmaz'ın, kulüpte bıraktığı olumlu izlenimin teknik direktörlük kariyerine de kapı araladığı ifade ediliyor. Özellikle Lille'in ilgisi, taraflar arasındaki geçmiş nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

FRANSA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Burak Yılmaz, Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşamış ve takımın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Tecrübeli futbol adamı, attığı kritik gollerle Lille'in Paris Saint-Germain'i geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynamıştı. Fransız futbol kamuoyunun Burak Yılmaz'a duyduğu saygının halen devam ettiği belirtiliyor.

AVRUPA KARİYERİNE YENİ SAYFA

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da görev yapan Burak Yılmaz'ın, Avrupa'da çalışma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor. Fransız kulüplerinin önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atabileceği ve resmi temasların başlayabileceği öne sürülüyor.

DUYGUSAL DÖNÜŞ OLABİLİR

Burak Yılmaz'ın kariyerinde özel bir yere sahip olan Lille'e teknik direktör olarak dönme ihtimali, Fransız basınında da dikkat çekici bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Taraflar arasında resmi bir görüşme olduğuna dair açıklama yapılmasa da iddialar futbol kamuoyunda heyecan yarattı.

