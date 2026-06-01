Uyuyan Arkadaşın Fotoğrafını Çekip Amirine Gönderen Aşçıya Yargıtay’dan Şok Karar

01.06.2026 11:20
Nöbette uyuyan mesai arkadaşının fotoğrafını çekip amirine gönderen aşçı, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılandı. Yerel mahkemenin verdiği beraat, Yargıtay tarafından bozuldu; sanığın ayrı ayrı ceza alması gerektiğine hükmedildi.

Bursa'da özel bir hastanede çalışan aşçı, gece nöbetinde uyuyan mesai arkadaşının fotoğrafını çekerek amirine gönderdi. İş arkadaşının şikayeti üzerine yargılanan aşçı hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu. Yüksek Mahkeme, sanığın iki ayrı suçtan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

NÖBETTE UYUYAN ARKADAŞININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Olay, özel bir hastanenin mutfağında meydana geldi. Gece nöbetinde görev yapan aşçı B.D., mesai arkadaşı K.M.'nin uyuduğunu fark etti. B.D., uyuyan çalışma arkadaşının fotoğraf ve görüntülerini çekerek amirine gönderdi. Olayın ardından iş yeri yönetimi tarafından nöbette uyuyan çalışan hakkında işlem yapıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

K.M., fotoğraf ve görüntülerinin rızası dışında çekilip üçüncü kişilerle paylaşıldığını belirterek şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasının ardından aşçı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

BERAAT KARARI BOZULDU

Dosyanın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak sanığın beraatine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise emsal niteliğinde bir karara imza attı.

YARGITAY: İKİ AYRI SUÇ OLUŞTU

Yargıtay kararında, sanığın eyleminin yalnızca görüntü çekmekten ibaret olmadığına dikkat çekildi.

Kararda, işyerinde nöbet sırasında uyuyan kişinin fotoğrafını çekmenin "görüntü ve seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal", bu görüntüleri amire göndermenin ise "görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme, sanığın iki ayrı suçtan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Hukukçular, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararının iş yerlerinde yaşanabilecek benzer olaylar açısından emsal niteliği taşıdığına dikkat çekti. Karar, bir kişinin rızası olmadan çekilen görüntülerinin amir veya üçüncü kişilerle paylaşılmasının da özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Kaynak: İHA

