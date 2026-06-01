Varşova'da gece alkol satışına yasak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Varşova'da gece alkol satışına yasak

Varşova\'da gece alkol satışına yasak
01.06.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'nın başkenti Varşova'da, gece 22.00-06.00 saatleri arasında mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışını yasaklayan düzenleme tüm şehirde yürürlüğe girdi. Kamuoyu desteği yüksek olan karar, güvenlik ve sessizlik gerekçesiyle alındı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gece saatlerinde mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışını yasaklayan düzenleme yürürlüğe girdi. Daha önce bazı ilçelerde uygulanan yasak, artık şehir genelinde geçerli olacak. Yetkililer, kararın güvenliği artırmayı ve kamu düzenini korumayı amaçladığını belirtti.

GECE 22.00'DEN SONRA ALKOL SATILMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre Varşova'da yerel saatle 22.00 ile 06.00 arasında mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yapılamayacak. Daha önce yalnızca Srodmiescie ve Praga Polnoc ilçelerinde uygulanan kısıtlama, alınan kararla tüm başkente genişletildi.

HALKIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DESTEKLEDİ

Varşova Belediyesi, düzenlemeyle ilgili yapılan kamuoyu istişarelerine yaklaşık 9 bin kişinin katıldığını açıkladı. Katılımcıların yüzde 80'den fazlası gece alkol satışının kısıtlanmasını destekledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların en sık dile getirdiği gerekçelerin güvenlik, gece sessizliğinin korunması ve kamu düzenini bozan olayların azaltılması olduğu belirtildi.

PİLOT UYGULAMA OLUMLU SONUÇ VERDİ

Yetkililer, yasağın daha önce uygulandığı bölgelerde gece saatlerinde yaşanan olaylarda ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği vakalarda düşüş gözlendiğini ifade etti. Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, "Daha önce attığımız adımlar yaptığımız işin doğru olduğunu gösterdi" diyerek uygulamayı savundu.

RESTORAN VE BARLAR MUAF

Yeni düzenleme restoran ve barları kapsamıyor. Ayrıca Varşova Chopin Havalimanı'ndaki duty-free mağazaları da yasaktan muaf tutuldu. Polonya genelinde son yıllarda benzer uygulamalar yaygınlaşırken, 2018'den bu yana yaklaşık 180 belediye gece alkol satışına çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Varşova, Polonya, Güncel, Yaşam, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varşova'da gece alkol satışına yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:01:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Varşova'da gece alkol satışına yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.