Varşova\'da gece alkol satışına yasak

Polonya'nın başkenti Varşova'da gece saatlerinde mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışını yasaklayan düzenleme yürürlüğe girdi. Daha önce bazı ilçelerde uygulanan yasak, artık şehir genelinde geçerli olacak. Yetkililer, kararın güvenliği artırmayı ve kamu düzenini korumayı amaçladığını belirtti.

GECE 22.00'DEN SONRA ALKOL SATILMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre Varşova'da yerel saatle 22.00 ile 06.00 arasında mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yapılamayacak. Daha önce yalnızca Srodmiescie ve Praga Polnoc ilçelerinde uygulanan kısıtlama, alınan kararla tüm başkente genişletildi.

HALKIN BÜYÜK BÖLÜMÜ DESTEKLEDİ

Varşova Belediyesi, düzenlemeyle ilgili yapılan kamuoyu istişarelerine yaklaşık 9 bin kişinin katıldığını açıkladı. Katılımcıların yüzde 80'den fazlası gece alkol satışının kısıtlanmasını destekledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların en sık dile getirdiği gerekçelerin güvenlik, gece sessizliğinin korunması ve kamu düzenini bozan olayların azaltılması olduğu belirtildi.

PİLOT UYGULAMA OLUMLU SONUÇ VERDİ

Yetkililer, yasağın daha önce uygulandığı bölgelerde gece saatlerinde yaşanan olaylarda ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği vakalarda düşüş gözlendiğini ifade etti. Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, "Daha önce attığımız adımlar yaptığımız işin doğru olduğunu gösterdi" diyerek uygulamayı savundu.

RESTORAN VE BARLAR MUAF

Yeni düzenleme restoran ve barları kapsamıyor. Ayrıca Varşova Chopin Havalimanı'ndaki duty-free mağazaları da yasaktan muaf tutuldu. Polonya genelinde son yıllarda benzer uygulamalar yaygınlaşırken, 2018'den bu yana yaklaşık 180 belediye gece alkol satışına çeşitli kısıtlamalar getirdi.