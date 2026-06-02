Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çalışanların mesai takibinin biyometrik verilerle yapılmasını hukuka aykırı buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararıyla parmak izi, yüz tanıma ve retina taraması gibi yöntemlerle mesai kontrolüne sınırlama getirildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çalışanların biyometrik verilerinin işlenmesine ilişkin ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kurul, çalışanların mesai takibinin parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi ile ses tınısı gibi biyometrik veriler kullanılarak yapılmasının kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti.
Kararda, çalışanların açık rıza vermiş olmasının tek başına yeterli olmadığı vurgulandı. KVKK, biyometrik verilerin işlenmesinin ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde mümkün olabileceğini belirterek, mesai takibi amacıyla bu verilerin kullanılmasının hukuki dayanağının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.
Kararla birlikte birçok iş yerinde kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin mesai kontrolü amacıyla kullanılması tartışma konusu haline geldi. Kurul, çalışanların devam durumunun takibi için daha az müdahaleci yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.
KVKK, mesai takibinin biyometrik veriler yerine farklı yöntemlerle yapılabileceğini de açıkladı.
Buna göre işverenler;
Kararın, kamu ve özel sektörde parmak izi ya da yüz tanıma sistemiyle giriş-çıkış kontrolü yapılan çok sayıda iş yerini etkilemesi bekleniyor.
Uzmanlar, ilke kararının işverenlerin kullandığı personel takip sistemlerini yeniden gözden geçirmesine yol açabileceğini değerlendiriyor.
