Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek

02.06.2026 10:08
Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade verecek.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ek ifadesinde kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan iş insanı Turgut Koç’un bugün Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade vereceği öğrenildi.

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da kurultay soruşturması kapsamında bugün ifade verecek. 

GÖZLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDE

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında başlayan tartışmalar, soruşturma dosyasındaki yeni ifadelerle devam ediyor. Bu kapsamda CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'li Veli Ağbaba ile yakınlığıyla bilinen Turgut Koç’un bugün adliyeye giderek soruşturma kapsamında yeniden ifade vermesi bekleniyor.

Koç’un ifadesinin, kurultay öncesinde bazı delegelerle para, siyasi görev ve belediye başkanlığı vaadi üzerinden pazarlık yapıldığı yönündeki iddialar nedeniyle önem taşıdığı belirtiliyor.

"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

DAHA ÖNCE DİKKAT ÇEKEN İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Turgut Koç, daha önceki ek ifadesinde 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin çarpıcı beyanlarda bulunmuştu. Koç, kurultay günü Ankara Etimesgut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel’i desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL gönderdiğini ileri sürmüştü. Koç, bu para karşılığında 2 kurultay delegesinin Özgür Özel’i desteklediğini iddia etmişti.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI VAADİ İDDİASI DOSYAYA GİRMİŞTİ

Koç’un ifadesinde yer alan bir diğer iddia ise dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ilişkin olmuştu. Koç, Gürkan’a Özgür Özel’i desteklemesi karşılığında yeni dönemde belediye başkanlığı için söz verildiğini öne sürmüştü.

Koç ayrıca kurultay sürecinde bazı delegelerle yalnızca para üzerinden değil, siyasi görev ve adaylık vaatleri üzerinden de temas kurulduğunu iddia etmişti.

YALOVA VE DELEGE PAZARLIĞI İDDİALARI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Turgut Koç, daha önceki beyanlarında Kocaeli’nin Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı İBB Dijital İletişim Merkezi’nde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüğünü de ileri sürmüştü. Bu görüşmenin randevusunu Onursal Adıgüzel’in ayarladığını belirten Koç, görüşme sonrasında bazı isimlerin Özgür Özel’i desteklediğini iddia etmişti.

Koç ayrıca kurultay haftasında Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanlarını Özgür Özel’in seçim koordinasyon merkezine götürdüğünü söylemiş, Yalova Belediye Başkanlığı üzerinden pazarlık yürütüldüğünü öne sürmüştü.

9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38'inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

CHP Genel Merkezi polis müdahalesiyle tahliye edilmiş ve parti binasında olaylar çıkmıştı. 

