Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu\'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
01.06.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, parti genel merkezindeki işten çıkarmaların yeniden inceleneceğini açıkladı. Sönmez, hakaret, tehdit veya mazeretsiz devamsızlık gibi durumların fesih gerekçesi olabileceğini belirtirken, haklı feshe ikna olunmaması halinde işten çıkarılan çalışanların görevlerine geri dönebileceğini söyledi. Ayrıca işten çıkarmaların bir tasfiye operasyonu olmadığını savundu.

Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, parti genel merkezinde yaşanan işten çıkarmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sönmez, işten çıkarmaların yeniden inceleneceğini belirterek, haklı fesih gerekçelerinin yeterli bulunmaması halinde çalışanların görevlerine geri dönebileceğini söyledi.

"İKİ DURUMDA FESİH SÖZ KONUSU OLABİLİR"

İşten çıkarmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sönmez, çalışanlar hakkında fesih uygulanabilmesi için iki temel gerekçe bulunduğunu ifade etti. Bunlardan birincisinin parti yöneticilerine yönelik küfür, hakaret ve tehdit gibi kurum disiplinine aykırı davranışlar olduğunu belirten Sönmez, ikinci gerekçenin ise mazeretsiz ve raporsuz şekilde işe devamsızlık yapılması olduğunu söyledi.

Sönmez, "Bu süreçte mazeretsiz ve raporsuz şekilde işe gitmedikleri ve kağıt üzerinde kadrolu göründüklerine yönelik bir tespit varsa bunda yine bir fesih söz konusu olabilir" dedi.

"2 YILDIR GENEL MERKEZDE DEĞİLİZ"

Bu tespitlerin dışarıdan yapılmasının mümkün olmadığını belirten Sönmez, personelin giriş-çıkış kayıtları ve çalışanların beyanlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"2 yılı aşkın süredir genel merkezde değiliz biz. Bu bizim yapabileceğimiz bir tespit değildir" diyen Sönmez, bir çalışanın bir yıllık 300 mesai gününün 285'inde işe gelmemesi halinde fiilen çalışan olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

"HAKLI FESHE İKNA OLAMAZSAK GERİ DÖNERİZ"

İşten çıkarmaların yeniden gözden geçirileceğini vurgulayan Sönmez, kendi birimindeki çalışanlarla ilgili dosyaları tek tek inceleyeceğini belirtti.

Gerekirse işten çıkarılan çalışanlarla da görüşeceğini söyleyen Sönmez, "Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN GÖRÜŞÜ ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLSİN OLAMAZ"

Sönmez, CHP'nin çalışanların işine son verilmesini savunan bir anlayışa sahip olmadığını belirterek, alınan kararların genel merkezdeki idari tasarruflar kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

İşten çıkarmaların gizli bir operasyon veya tasfiye girişimi olmadığını ifade eden Sönmez, "Bu gizlice yapılmış bir kıyım, bir operasyon vesaire olmadığı için bizim burada karnımızı ağrıtacak bir durum yok" dedi.

Sönmez ayrıca kendi biriminde yeni bir görevlendirme yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı
Şampiyonlar Ligi’nde resmen para yağdı İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok

13:59
Grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
Grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:22
Asensio’dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
13:17
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:07:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.