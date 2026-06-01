Kılıçdaroğlu\'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, parti genel merkezinde yaşanan işten çıkarmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sönmez, işten çıkarmaların yeniden inceleneceğini belirterek, haklı fesih gerekçelerinin yeterli bulunmaması halinde çalışanların görevlerine geri dönebileceğini söyledi.

"İKİ DURUMDA FESİH SÖZ KONUSU OLABİLİR"

İşten çıkarmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sönmez, çalışanlar hakkında fesih uygulanabilmesi için iki temel gerekçe bulunduğunu ifade etti. Bunlardan birincisinin parti yöneticilerine yönelik küfür, hakaret ve tehdit gibi kurum disiplinine aykırı davranışlar olduğunu belirten Sönmez, ikinci gerekçenin ise mazeretsiz ve raporsuz şekilde işe devamsızlık yapılması olduğunu söyledi.

Sönmez, "Bu süreçte mazeretsiz ve raporsuz şekilde işe gitmedikleri ve kağıt üzerinde kadrolu göründüklerine yönelik bir tespit varsa bunda yine bir fesih söz konusu olabilir" dedi.

"2 YILDIR GENEL MERKEZDE DEĞİLİZ"

Bu tespitlerin dışarıdan yapılmasının mümkün olmadığını belirten Sönmez, personelin giriş-çıkış kayıtları ve çalışanların beyanlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"2 yılı aşkın süredir genel merkezde değiliz biz. Bu bizim yapabileceğimiz bir tespit değildir" diyen Sönmez, bir çalışanın bir yıllık 300 mesai gününün 285'inde işe gelmemesi halinde fiilen çalışan olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

"HAKLI FESHE İKNA OLAMAZSAK GERİ DÖNERİZ"

İşten çıkarmaların yeniden gözden geçirileceğini vurgulayan Sönmez, kendi birimindeki çalışanlarla ilgili dosyaları tek tek inceleyeceğini belirtti.

Gerekirse işten çıkarılan çalışanlarla da görüşeceğini söyleyen Sönmez, "Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN GÖRÜŞÜ ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLSİN OLAMAZ"

Sönmez, CHP'nin çalışanların işine son verilmesini savunan bir anlayışa sahip olmadığını belirterek, alınan kararların genel merkezdeki idari tasarruflar kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

İşten çıkarmaların gizli bir operasyon veya tasfiye girişimi olmadığını ifade eden Sönmez, "Bu gizlice yapılmış bir kıyım, bir operasyon vesaire olmadığı için bizim burada karnımızı ağrıtacak bir durum yok" dedi.

Sönmez ayrıca kendi biriminde yeni bir görevlendirme yapılmadığını da sözlerine ekledi.