ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu

02.06.2026 09:46
Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu. Kuzey Makedonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sonrası yapılan kutlama paylaşımında milli gurur ve mücadele vurgusu yapılırken, sponsorluk anlaşması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MİLLİ TAKIMA GÜÇLÜ DESTEK

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsorları arasına katıldı. Dünya çapında faaliyet gösteren ve savunma teknolojileri alanında önemli projelere imza atan şirketin milli takıma verdiği destek, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GALİBİYET SONRASI PAYLAŞIM

ASELSAN, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda milli takımın mücadelesine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldız sahadaysa umut vardır, mücadele vardır, gurur vardır. Ana sponsoru olmaktan onur duyduğumuz A Millî Takımımızı kutluyoruz. Tebrikler Bizim Çocuklar!"

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAMLE

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım için yapılan sponsorluk anlaşması, turnuva öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Milli takımın hem sportif hem de kurumsal anlamda güçlü destekçilerle yoluna devam etmesi, futbol kamuoyunda olumlu karşılandı.

KAMUOYUNDA GÜNDEM OLDU

ASELSAN'ın ana sponsor olarak milli takımın yanında yer alması, kısa sürede spor ve iş dünyasında konuşulan konular arasına girdi. Özellikle milli değerlere vurgu yapılan paylaşım, futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
