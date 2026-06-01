Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü

01.06.2026 12:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde duvar ustası İhsan Uras, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek ağır yaralandı. Olayın, aynı şantiyede birlikte çalıştığı oğlunun gözleri önünde yaşandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Uras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acıyı daha da büyüten detay ise Uras'ın kardeşi Halis Uras'ın da 30 yıl önce yine bir inşaattan düşerek hayatını kaybetmiş olması oldu.

OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÜŞTÜ

Olay, Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre duvar ustası İhsan Uras, malzeme taşımakta kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Uras ağır yaralandı. Kazanın, aynı şantiyede çalışan oğlu Tolga U.'nun gözleri önünde yaşandığı öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Uras, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 57 yaşındaki işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

AİLE AYNI ACIYI İKİNCİ KEZ YAŞADI

Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. İhsan Uras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Uras'ın kardeşi Halis Uras'ın da yaklaşık 30 yıl önce yine bir inşaattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın meydana geliş şekli ve iş güvenliği tedbirlerine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
