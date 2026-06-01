Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren bir apartman inşaatında çalışan 57 yaşındaki duvar ustası İhsan Uras, 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Acı olayın, aynı inşaatta birlikte çalıştığı oğlunun gözleri önünde yaşandığı öğrenildi. Ailenin yıllar önce benzer bir acı daha yaşadığı ortaya çıktı.
Olay, Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre duvar ustası İhsan Uras, malzeme taşımakta kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Uras ağır yaralandı. Kazanın, aynı şantiyede çalışan oğlu Tolga U.'nun gözleri önünde yaşandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Uras, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 57 yaşındaki işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. İhsan Uras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Uras'ın kardeşi Halis Uras'ın da yaklaşık 30 yıl önce yine bir inşaattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın meydana geliş şekli ve iş güvenliği tedbirlerine ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?