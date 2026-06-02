Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde ekrana gelen çarpıcı sahnelerle izleyicileri ekran başına kilitledi. Düğün günü yaşanan silahlı saldırı, peş peşe gelen ölümler ve ayrılıklar sezon finaline damga vurdu.

ANNE OĞLUNU VURDU

Sezon finalinde Cihan ve Alya'nın düğünü mutlulukla başlarken, kısa süre içinde ortalık savaş alanına döndü. Boran Albora, kardeşi Cihan Albora'yı vurmak için silahına sarıldı. Ancak ateş sırasında araya giren Şahin Albora kurşunların hedefi oldu.

Yaşananların ardından Boran bir kez daha kardeşine doğrulttuğu silahın tetiğine davranınca bu kez devreye anne Sadakat Albora girdi.

Oğlunun yeni bir felakete yol açmasını istemeyen Sadakat, Boran'ı vurarak öldürdü. Böylece dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri hikayesine veda etti.

ALYA OĞLUYLA BİRLİKTE ÜLKEYİ TERK ETTİ

Düğündeki kaos yaşanırken Alya da radikal bir karar aldı. Oğlunu yanına alan Alya, Kanada'ya gitmek üzere uçağa bindi. Bu sahne yeni sezonda karakterin akıbetine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

ÖNCE ÖPÜŞTÜ SONRA ÖLÜME GÖNDERDİ

Final bölümünün en çok konuşulan sahnelerinden biri ise Demir ve Zerrin arasında yaşandı. Demir'i yeni bir hayat kurabileceklerine inandıran Zerrin, onu nehir kıyısına götürdü. İkili arasında yaşanan öpüşme sahnesinin ardından Zerrin planını devreye soktu.

"Şimdi huzuru tatma sırası bende" diyen Zerrin, Demir'in bulunduğu aracı uçurumdan aşağı yuvarladı. Ardından suya girerek olaya kaza süsü vermeye çalıştı. Bu sahneyle birlikte Demir karakterinin hikayesi sona erdi.

FERİT KAYA DİZİYE VEDA ETTİ

Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya'nın sezon finaliyle birlikte projeden ayrıldığı öğrenildi. Oyuncunun rol arkadaşlarının veda paylaşımlarını kendi hesabında paylaşması da ayrılığı doğruladı.

ŞAHİN'İN HİKAYESİ DE SONA ERDİ

Düğünde vurulan Şahin karakteri de sezon finalinde veda eden isimler arasında yer aldı. Şahin Albora'yı canlandıran Alper Çankaya'nın daha önce kendi isteğiyle diziden ayrılacağı konuşuluyordu.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Uzak Şehir'e veda eden Alper Çankaya'nın yeni adresi de netleşti. Başarılı oyuncunun Netflix için çekilecek "Eve Giden Yol" dizisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Uzak Şehir dizisinin sezon finali sahnesi izleyicileri derinden etkiledi. İzleyiciler, "Ellerin kırılsın senarist", "Bu nasıl sezon finali", "Eylüle kadar nasıl bekleyeceğiz şimdi" gibi yorumlarda bulundu.