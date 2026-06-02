Uzak Şehir\'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Uzak Şehir'in sezon finalinde Demir ve Zerrin arasındaki öpüşme sahnesinin ardından yaşananlar izleyiciyi şaşkına çevirdi. Zerrin'in kurduğu plan sonucu Demir'in ölümüne işaret eden sahneler sonrası, karaktere hayat veren Ferit Kaya'nın diziye veda ettiği ortaya çıktı.

DEMİR'E VEDA SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde ekrana gelen çarpıcı sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Şahin'in vurulmasının ardından yaşanan gelişmeler, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Demir'in hikayesini sona erdirdi.

ÖNCE ÖPÜŞTÜLER, SONRA PLANINI DEVREYE SOKTU

Sezon finalinde Demir'i yeni bir hayat kurabileceklerine ikna eden Zerrin, onu nehir kıyısına götürdü. İkili arasında duygusal anlar yaşanırken, öpüşme sahnesi final bölümünün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Ancak Zerrin'in asıl planı çok geçmeden ortaya çıktı. Geri adım atmayan Zerrin, "Şimdi huzuru tatma sırası bende" sözlerinin ardından Demir'in bulunduğu aracı uçurumdan aşağı yuvarladı. Kendisi de suya giren Zerrin, yaşananları kaza gibi göstermeye çalıştı.

DEMİR ÖLDÜ MÜ?

Final sahnesinin ardından izleyiciler "Demir öldü mü?" ve "Demir diziden ayrılıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dizide Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya'nın sezon finaliyle birlikte projeye veda ettiği öğrenildi.

FERİT KAYA'DAN VEDA İŞARETİ

Başarılı oyuncu Ferit Kaya'nın, sezon finalinin ardından rol arkadaşlarının veda paylaşımlarını kendi hesabında paylaşması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Böylece Demir karakterinin hikayesinin sona erdiği yönündeki yorumlar da doğrulanmış oldu.