Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

01.06.2026 14:25
Avustralya'da düzenlenen ödül töreninde, radyo yöneticisi sahneye çıkan kadın sunucuyu açıkça taciz etti. Olayın ardından skandalın başrolündeki müdür görevinden uzaklaştırıldı.

Avustralya’da düzenlenen prestijli bir ödül töreninde, bir radyo yöneticisinin ödül almak için sahneye çıkan kadın sunucuyu yüzlerce kişinin gözü önünde açıkça taciz ettiği şoke edici anlar kameraya yansıdı. 

Kameralar tarafından anbean kaydedilen bu çirkin olayın ardından, skandalın başrolündeki radyo müdürü derhal görevinden uzaklaştırıldı.

Olay, Sidney'deki ünlü Carriageworks sanat merkezinde düzenlenen Avustralya Ses Ödülleri (Australian Audio Awards) töreninde meydana geldi. 2HD radyosunun başarılı kadın sunucusu Cheralyn Darcey, gecede "En İyi Çıkış Yapan Sunucu" ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 

Ancak genç kadının ödülünü almak üzere sahneye yöneldiği sırada, aynı kanalda yöneticilik yapan Guy Ashford aniden sahneye fırladı. Görgü tanıklarını ve izleyicileri dehşete düşüren görüntülerde; Ashford’un sahneye koşarak Darcey'e sıkıca sarıldığı, ardından onu kendi etrafında defalarca döndürdüğü ve bu esnada sol eliyle kadın meslektaşını güpegündüz taciz ettiği net bir şekilde görüldü. 

Skandal hareketin ardından hiçbir şey olmamış gibi ellerini havaya kaldırarak sevinç gösterisi yapan radyo yöneticisinin bu pervasızlığı, salonda derin bir sessizliğe ve şaşkınlık çığlıklarına neden oldu.

Olayın şokunu atlatmaya çalışan ödül töreni sunucularından biri mikrofona, "Pekala..." diyerek durumu toparlamaya çalışırken, bir diğeri ise "Görünen o ki o radyo ruhu hala tüm canlılığıyla aramızda" ifadeleriyle duruma trajikomik bir tepki verdi.

Sektörden ve Kadın Hakları Savunucularından Tepki Yağdı

Skandalın ardından medya sektörü ve sivil toplum kuruluşları Guy Ashford’a tepki göstermek için adeta sıraya girdi. Tören davetlilerinden biri Mediaweek'e yaptığı açıklamada, "Tam bir ahlaksızlık. Cheralyn için gerçekten çok üzgünüm" diyerek mağdur sunucuya destek verdi.

Kadın hakları aktivisti Sherele Moody ise olayı, kameralara yakalanan "erkek ayrıcalığının ve hadsizliğinin zirve noktası" olarak nitelendirdi. Moody, "Kendinizi o kadar yenilmez ve dokunulmaz hissediyorsunuz ki, yüzlerce insanın gözü önünde sahneye fırlayıp meslektaşınızı herkesin içinde taciz edebiliyorsunuz. İnanılmaz bir küstahlık" diyerek tepkisini dile getirdi.

Görevden UzaklaştırıldıTacize uğrayan Cheralyn Darcey ve skandalı gerçekleştiren Guy Ashford, Avustralya'nın Newcastle kentinde yayın yapan ve popüler Sidney istasyonu 2SM'in de bağlı olduğu Super Radio Network çatısı altındaki 2HD radyosunda birlikte çalışıyorlardı. Olayın infial yaratması üzerine Super Radio Network Genel Müdürü Graham Mott resmi bir açıklama yayınladı. Mott, yaşanan iğrenç olay nedeniyle Cheralyn Darcey ve eşinden bizzat özür dilediğini duyurdu. 

Genel Müdür Mott, Guy Ashford’un radyo kanalındaki görevinden derhal ve süresiz olarak uzaklaştırıldığını belirterek, "Konuyla ilgili kurum içi soruşturmamız derinlemesine devam ediyor. Durumu çok yakında nihai karara bağlayacağız" dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
