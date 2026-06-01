5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

01.06.2026 14:23
Samsun'da doğuştan leptin hormonu eksikliği nedeniyle tokluk hissi oluşmayan ve 5 yaşında 90 kiloya çıkarak solunum cihazına bağlanan Yağız Bekte, Sağlık Bakanlığı onaylı özel tedavi sayesinde tam 50 kilo vererek 11 yaşında 40 kiloya düştü; eskiden kiloları yüzünden yürüyemediği için ağlayan küçük Yağız, hayatında ilk kez yaşıtlarıyla parkurlarda oynayıp çocukluğunu yaşamanın mutluluğuna ulaştı.

Samsun'da doğuştan leptin hormonu eksikliği nedeniyle tokluk hissi oluşmayan ve 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan Yağız Bekte, Sağlık Bakanlığı onaylı özel tedavi sayesinde adeta yeniden doğdu. 11 yaşında 40 kiloya düşen Yağız, artık yaşıtlarıyla birlikte koşup oynayabiliyor, adrenalin dolu parkurların tadını çıkarıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat (44) ve Sevda Bekte (35) çiftinin ikinci çocukları olan 11 yaşındaki Yağız Bekte, tıp dünyasında nadir görülen bir başarı hikayesine imza attı. Doğuştan gelen leptin hormonu eksikliği nedeniyle bebekliğinden itibaren hızla kilo alan Yağız; henüz 1.5 yaşındayken 32 kiloya, 2 yaşında 37, 3 yaşında 55 ve 5 yaşına geldiğinde ise tam 90 kiloya ulaşmıştı. Fazla kiloları nedeniyle bir dönem solunum cihazına bağlanmak zorunda kalan ve yürümekte dahi zorlanan Yağız'ın hayatı, uygulanan özel tedaviyle tamamen değişti.

2022 YILINDA BAŞLAYAN TEDAVİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir tedavi programına alınan Yağız, 2022 yılından itibaren düzenli bir şekilde kilo vermeye başladı. Büyük bir başarıyla uygulanan tedavi sonucunda tam 50 kilo vererek 40 kiloya düşen Yağız, kendi yaş grubunun ideal boy-kilo indeksine ulaştı. Bugün 4. sınıf öğrencisi olan Yağız, hayatında ilk kez yaşıtları gibi gezebilmenin, zip coasterda kayarak adrenalin dolu anlar yaşamanın ve çocukluğunu doyasıya hissetmenin mutluluğunu yaşıyor.

"ESKİDEN KİLOM YÜZÜNDEN YÜRÜYEMİYORDUM"

Yaşadığı büyük değişimi ve hissettiği mutluluğu anlatan 11 yaşındaki Yağız Bekte, eski günleri geride bırakmanın sevincini şu sözlerle paylaştı: "Eskiden çok kiloluydum. Şimdi ise gayet iyiyim. Eskiden hiçbir etkinliğe katılamıyordum. Çok kilolu olduğum için yürüyemiyordum. Şimdi kilom gayet iyi. Eskiden arkadaşlarımın yaptığı etkinlikleri yapamıyordum, şimdi ise yapabiliyorum. Bunun için çok mutluyum."

"ARKADAŞLARINI GÖRÜNCE AĞLARDI"

Oğullarının sağlıklı bir çocuk gibi koşup oynadığını görmenin kendileri için en büyük hediye olduğunu belirten baba Sedat Bekte ise yaşadıkları zorlu süreci ve bugünkü mutluluklarını şu ifadelerle aktardı: "Yağız çok zor dönemlerden geçti. Çok kiloluydu. Zayıflaması için özel bir tedavi görmesi gerekiyordu ve tedavisini görüyor. Şu anda başarılı bir şekilde zayıflamış durumda. Artık o da yaşıtları gibi etkinliklere katılmaya başladı. Yağız, 11 yaşına girmek üzere. Bu hâllerini görmek güzel bir duygu. Önceden bir yerlere gidemiyorduk, gezemiyorduk. Yağız arkadaşlarını gördüğü zaman hep ağlar ve üzülürdü. ‘Ben niye gidemiyorum?' diye ağlardı. Şimdi onun için büyük bir hediye oldu. Şimdi tüm parkurlarda oynayabiliyor."

TEDAVİSİ ÖMÜR BOYU SÜRECEK

Yağız Bekte'nin 2022 yılından bu yana başarıyla devam eden Bakanlık onaylı tedavisi, doktor kontrolü altında titizlikle yürütülüyor. Doğuştan gelen bu hormonal rahatsızlık nedeniyle küçük Yağız'ın sağlık durumunun korunması için bu özel tedavinin ömür boyu kontrol amaçlı devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
