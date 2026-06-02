Bahçeli\'nin danışmanından İmamoğlu\'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun MHP'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çiçek, kaleme aldığı yazıda İmamoğlu için "virüs" ifadesini kullanırken, CHP'de yaşanan sürecin sorumlusu olarak da İmamoğlu'nu gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi Başyazarı Yıldıray Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği bir röportajda MHP hakkında kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.

Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşe yazısında İmamoğlu'nun CHP ve MHP'ye ilişkin değerlendirmelerine tepki göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SERGİLEDİĞİ UKALALIĞA BAKAR MISINIZ?"

Yıldıray Çiçek yazısında, İmamoğlu'na yöneltilen "MHP Genel Başkanı kurultay tarihine kadar CHP'ye bir yol haritası veriyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna verilen cevabı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Röportajda kendisine, 'MHP Genel Başkanı kurultay tarihine kadar CHP’ye bir yol haritası veriyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?' şeklinde bir soru soruyorlar. Sergilediği ukalalığa bakar mısınız?

'Cumhuriyet Halk Partisi’nin yol haritasını yalnızca partililerimiz belirler. Ne iktidar odaklarının ne de iktidarın kayyımlığını yapan ve kurultayımızı engelleyenlerin partimiz üzerine söylediği sözlerin bir kıymeti yoktur.'

CHP’yi kendi hevesleri ve hırsları uğruna tarumar eden, Türkiye’nin en köklü partisinin kurultayına şaibe bulaştıran, belediyelerine yolsuzluk ve rüşveti musallat eden adamın pişkinliği ve yüzsüzlüğü işte tam da budur. Kırk kapı dolaşıp CHP’ye gelmiş biri olarak, sağduyulu bir şekilde toplumsal istikrara katkı vermek isteyenlere hadsizlik yapıyor."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "MHP Genel Başkanı kurultay tarihine kadar bir yol haritası veriyor CHP’ye. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin yol haritasını yalnızca partililerimiz belirler. Ne iktidar odaklarının ne de iktidarın kayyımlığını yapan ve kurultayımızı engelleyenlerin partimiz üzerine söylediği sözlerin bir kıymeti yoktur.

Hukuk zaten kurultayı emretmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukuku yerle bir edilmiştir. Yüreği yeten devletin hukukuna sahip çıkar, sözünden de sakınmaz ve geri adım atmaz. Bugün Türkiye’nin geleceğinin önünde duran tek engel var. Eğer bu engelden rahatsızlarsa ortaya çıksınlar ve bizim yıllardır yaptığımız gibi ellerini taşın altına koysunlar. Yok, cesaretleri ve güçleri yetmiyorsa milletin gündeminden çıksınlar.

Milletimiz de partimiz de zaten gereğini yapacaktır. Ortaya karışık, ne olduğu belli olmayan ve hiçbir işe yaramayan sözlerin Türkiye’de demokrasiyi bitirme aşamasına gelmiş bir iktidar ortamında hiçbir anlamı yoktur."

CHP-MHP HATTINDA GERİLİM YÜKSELİYOR

CHP'de kurultay tartışmalarının sürdüğü dönemde gelen karşılıklı açıklamalar, iki parti arasındaki siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Yıldıray Çiçek'in sert ifadeleri, İmamoğlu'nun açıklamalarına MHP cephesinden verilen en dikkat çekici yanıtlar arasında yer aldı.