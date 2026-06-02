Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor

02.06.2026 10:36
Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ülkemiz, siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemden geçiyor. Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. CHP'de kutuplaşma derinleşti. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı. Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Son grup toplantımızdan sonra milletçe anlamlı ve önemli günler geçti. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve şükrü içinde olduk" sözleriyle konuşmasına başlayan Bahçeli, CHP içerisinde yaşanan mutlak butlan kriziyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

"YAŞANANLAR CHP'YE YAKIŞMIYOR"

Bayramın CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştüğünü ifade eden Bahçeli, "Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı. Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır" dedi. 

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları; 

"İslam ülkeleri arasında kuvvetli birlik temin edilemedi. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir. Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi için Kudüs Paktı teklifimiz ciddiyetle ele alınmalı. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail'e haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmelidir.

BM can çekişmektedir. AB ve NATO gibi kurumlar kan kaybetmektedir. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının bir ve bütün olarak çıkması elzemdir. Türkiye buna hazırdır."

Ayrıntılar geliyor... 

 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Engo Engin Engo:
    ABD NİN TÜRKİYE PROJESİ 0 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bop politikası tıkır tıkır işliyor 0 0 Yanıtla
  • Cenk Cenk:
    ABD nasıl bir yönetim istiyorsa sonuç o... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
