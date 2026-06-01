Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

Disney kökenli bir çocuk yıldız olarak kariyerine başlayan ve ardından dünya çapında bir pop ikonuna dönüşen Selena Gomez, hayranlarını şaşkına çeviren devrim niteliğinde bir karar aldı. Ödüllü yönetmen Brady Corbet’in imzasını taşıyacak olan "The Origin of the World" adlı 4 saatlik yetişkin içerikli yapımda rol alacağı kesinleşen Gomez, bu hamlesiyle Hollywood'da kartları yeniden karmayı hedefliyor.

"BOOGIE NIGHTS" HAVASINDA OLACAK

Sinema kulislerinden sızan bilgilere göre, merakla beklenen bu dev yapımın sinematografik olarak 1997 yapımı kült film Boogie Nights (Ateşli Geceler) havasında olacağı konuşuluyor. Projenin duyulmasının ardından İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Gomez’e yakın kaynaklar, bu cesur tercihin aslında uzun süredir planlanan ve beklenen bir adım olduğunu ifade etti.

"DISNEY GEÇMİŞİNİ ÇOKTAN GERİDE BIRAKTI"

Ünlü yıldızın geçmişte de benzer riskler aldığını hatırlatan yakın bir kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu: "İnsanlar Selena’nın Spring Breakers filminde oynadığını unutuyor. O filmdeki çıplaklık, uyuşturucu temaları ve Selena’nın canlandırdığı karakter, onun Barney ve Disney geçmişinden tamamen farklıydı. Yaş aldıkça kendini sınayan işler yapmaya başladı. Aynı zamanda sektörde büyümesine de izin verdi."

HEDEFİ: CİDDİ ROLLER VE ÖDÜLLER KAZANMAK

Gomez’in artık sadece bir pop yıldızı veya standart romantik komedi oyuncusu olarak kalmak istemediğini vurgulayan kaynak, ünlü ismin kariyer stratejisini şu sözlerle özetledi: "Selena ödül kazanmayı ve ciddi bir oyuncu olarak değerlendirilmek istiyor. Önceki rollerinin çoğu oldukça standarttı. Daha keskin ve cesur projelerde yer almayı kariyerini uzatmanın bir yolu olarak görüyor."

Kariyerinde tamamen yeni bir sayfa açan 4 saatlik bu iddialı ve yetişkin içerikli film projesinin, sinema dünyasında nasıl bir yankı uyandıracağı ve Selena Gomez'e hedeflediği prestijli ödülleri getirip getirmeyeceği şimdiden büyük bir merak konusu.