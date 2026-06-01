Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor
01.06.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü pop yıldızı ve oyuncu Selena Gomez, kariyerinin en cesur projesine imza atmaya hazırlanıyor. Dört saat sürecek yetişkin içerikli yeni bir sinema filminde başrolü üstleneceği ortaya çıkan Gomez’in, artık sektörde “ciddi bir oyuncu” olarak anılmak ve ödüller kazanmak istediği belirtildi.

Disney kökenli bir çocuk yıldız olarak kariyerine başlayan ve ardından dünya çapında bir pop ikonuna dönüşen Selena Gomez, hayranlarını şaşkına çeviren devrim niteliğinde bir karar aldı. Ödüllü yönetmen Brady Corbet’in imzasını taşıyacak olan "The Origin of the World" adlı 4 saatlik yetişkin içerikli yapımda rol alacağı kesinleşen Gomez, bu hamlesiyle Hollywood'da kartları yeniden karmayı hedefliyor.

"BOOGIE NIGHTS" HAVASINDA OLACAK

Sinema kulislerinden sızan bilgilere göre, merakla beklenen bu dev yapımın sinematografik olarak 1997 yapımı kült film Boogie Nights (Ateşli Geceler) havasında olacağı konuşuluyor. Projenin duyulmasının ardından İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Gomez’e yakın kaynaklar, bu cesur tercihin aslında uzun süredir planlanan ve beklenen bir adım olduğunu ifade etti.

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

"DISNEY GEÇMİŞİNİ ÇOKTAN GERİDE BIRAKTI"

Ünlü yıldızın geçmişte de benzer riskler aldığını hatırlatan yakın bir kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu: "İnsanlar Selena’nın Spring Breakers filminde oynadığını unutuyor. O filmdeki çıplaklık, uyuşturucu temaları ve Selena’nın canlandırdığı karakter, onun Barney ve Disney geçmişinden tamamen farklıydı. Yaş aldıkça kendini sınayan işler yapmaya başladı. Aynı zamanda sektörde büyümesine de izin verdi."

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

HEDEFİ: CİDDİ ROLLER VE ÖDÜLLER KAZANMAK

Gomez’in artık sadece bir pop yıldızı veya standart romantik komedi oyuncusu olarak kalmak istemediğini vurgulayan kaynak, ünlü ismin kariyer stratejisini şu sözlerle özetledi: "Selena ödül kazanmayı ve ciddi bir oyuncu olarak değerlendirilmek istiyor. Önceki rollerinin çoğu oldukça standarttı. Daha keskin ve cesur projelerde yer almayı kariyerini uzatmanın bir yolu olarak görüyor."

Kariyerinde tamamen yeni bir sayfa açan 4 saatlik bu iddialı ve yetişkin içerikli film projesinin, sinema dünyasında nasıl bir yankı uyandıracağı ve Selena Gomez'e hedeflediği prestijli ödülleri getirip getirmeyeceği şimdiden büyük bir merak konusu.

Selena Gomez, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sedat Genç Sedat Genç:
    fahiselik cesurluk olmuş sitede pazarlığını yapıyor galiba.. 1 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    bu sitede ornallanın cocuklarının haberlerini yapmamak icin bole haberleri yayınlıyorlar.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş 8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:55:50. #7.12#
SON DAKİKA: Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.