Sahte Para Operasyonu: Zeliha A. Yakalandı

SARIYER'de bankaya giden Zeliha A.(31) elindeki 20 bin 200 dolar (yaklaşık 923 bin lira) bozdurmak istedi. Paraların sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli ihbar edildi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından AVM'de yakalanan şüphelinin üzerinde 202 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise 25 adet sahte 100 dolarla 25 adet sahte 50 Euro bulundu. Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 37 bin lira olan sahte paralara el konulurken, Zeliha A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankaya giden Zeliha A., elindeki 20 bin 200 doları bozdurmak istedi. Banka görevlilerinin yaptığı kontrollerde paraların sahte olduğunun belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine giden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Zeliha A.'yı AVM'de gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde bulunan 20 bin 200 dolar incelendiğinde, 202 adet 100 dolarlık banknotun sahte, 1 adet 100 dolarlık banknotun ise gerçek olduğu belirlendi.

EVİNDE DE SAHTE PARA BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 25 adet sahte 50 Euro ile 25 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 227 adet sahte 100 dolarla 25 adet sahte 50 Euro bulundu. Ele geçirilen sahte dolarların değerinin yaklaşık 1 milyon 37 bin lira olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeliha A., çıkarıldığı mahkemece 'Parada sahtecilik' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.