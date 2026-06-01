Sahte Para Operasyonu: Zeliha A. Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Para Operasyonu: Zeliha A. Yakalandı

Sahte Para Operasyonu: Zeliha A. Yakalandı
01.06.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de sahte parayla bankaya giden Zeliha A. gözaltına alındı, 1 milyon lira sahte para ele geçirildi.

SARIYER'de bankaya giden Zeliha A.(31) elindeki 20 bin 200 dolar (yaklaşık 923 bin lira) bozdurmak istedi. Paraların sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli ihbar edildi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından AVM'de yakalanan şüphelinin üzerinde 202 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise 25 adet sahte 100 dolarla 25 adet sahte 50 Euro bulundu. Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 37 bin lira olan sahte paralara el konulurken, Zeliha A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankaya giden Zeliha A., elindeki 20 bin 200 doları bozdurmak istedi. Banka görevlilerinin yaptığı kontrollerde paraların sahte olduğunun belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine giden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Zeliha A.'yı AVM'de gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde bulunan 20 bin 200 dolar incelendiğinde, 202 adet 100 dolarlık banknotun sahte, 1 adet 100 dolarlık banknotun ise gerçek olduğu belirlendi.

EVİNDE DE SAHTE PARA BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 25 adet sahte 50 Euro ile 25 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 227 adet sahte 100 dolarla 25 adet sahte 50 Euro bulundu. Ele geçirilen sahte dolarların değerinin yaklaşık 1 milyon 37 bin lira olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeliha A., çıkarıldığı mahkemece 'Parada sahtecilik' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Ekonomi, Sarıyer, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Para Operasyonu: Zeliha A. Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:17
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:00:07. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte Para Operasyonu: Zeliha A. Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.