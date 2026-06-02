Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

02.06.2026 10:31
"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel’in bugün yapmayı planladığı grup toplantısına vize vermedi. TBMM Başkanlığı’nın toplantı sorusuna "Böyle bir talebimiz yoktur" yanıtını gönderen Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'e grup kürsüsünü kapatmak ve toplantıyı tamamen engellemek için bugün saat 13.30'da Meclis'e resmi başvuruda bulunacak.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı kararıyla başlayan yönetim değişimi, TBMM çatısı altında yeni bir yetki ve meşruiyet krizine dönüştü. "Mutlak butlan" kararı sonrasında genel başkanlık makamına yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki "çift başlılık" savaşı, bugün yapılması planlanan CHP Grup Toplantısı üzerinden devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün CHP Genel Merkezi’ne resmi bir yazı göndererek bugün CHP Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmayacağını sordu. Meclis Başkanlığı’ndan gelen bu kritik soruya yanıt, koltuğu devralan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden geldi. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Meclis’e gönderilen yanıtta, bugün için CHP olarak bir grup toplantısı yapma taleplerinin bulunmadığının resmi olarak bildirildiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu yönetiminin hamlesi sadece yazıya yanıt vermekle sınırlı kalmadı. Özgür Özel’in bugün gerçekleştirmeyi planladığı grup toplantısının önüne geçmek için doğrudan hukuki ve bürokratik mekanizmalar devreye sokuldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’e bugün saat 13.30'da Meclis’te Grup Toplantısı yaptırılmaması ve salonun açılmaması yönünde resmi talebini iletmek üzere TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Özgür Özel’in kurultay için rekor hızla imza topladığı bu sıcak günde, Kılıçdaroğlu’nun Meclis nezdinde attığı bu grup toplantısı engeli adımı, parti içindeki iplerin tamamen kopma noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Meclis Başkanlığı’nın, Kılıçdaroğlu’nun saat 13.30'daki başvurusunun ardından nasıl bir tavır alacağı ise merakla bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  Selami Karagülle:
    paralel yapıya geçit yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
