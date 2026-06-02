Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
02.06.2026 11:14
İsrail ordusunun eski İstihbarat Dairesi Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirmeye yönelik hazırladığı gizli planların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle akamete uğradığını söyledi. Hayman, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna ederek terör örgütü PKK uzantılı grupların da kullanılmasının planlandığı operasyonun hayata geçirilmesini engellediğini ifade etti.

İsrail ordusu eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirmeye yönelik bazı gizli planlar hazırladığını öne sürdü. Hayman, planın ilk aşamalarından birinin Kürt gruplar üzerinden başlatılmasının öngörüldüğünü, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesiyle sürecin akamete uğradığını iddia etti.

HAYMAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuşan eski AMAN Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri süreç sırasında yalnızca hava saldırılarıyla yetinmeyen daha geniş kapsamlı planlar üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Hayman, İran'da rejim değişikliğini hedefleyen senaryoların masada olduğunu belirterek, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden siyasi rol üstlenmesine yönelik planların da değerlendirildiğini söyledi. Bu yöndeki iddialar daha önce uluslararası basında da yer almıştı.

"KÜRT HAREKATIYLA BAŞLATILACAKTI"

Hayman, söz konusu planın bir dizi özel operasyon içerdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Ahmedinejad konusuna gelecek olursak, gerçekleştirilmesi planlanan çok ama çok benzersiz bir özel operasyonlar silsilesi vardı ve Ahmedinejad da bu silsilenin bir parçasıydı. Kürt harekatı hariç, operasyonların geri kalanı kamuoyuna tamamen açıklanmadı. Zira tüm bu operasyonlar zincirinin, Kürt harekatıyla başlatılması öngörülüyordu."

İsrail ve ABD'nin İran'daki Kürt gruplar üzerinden baskı oluşturmayı değerlendirdiğine ilişkin benzer iddialar daha önce de çeşitli uluslararası yayınlarda yer almıştı.

"ERDOĞAN TRUMP'I İKNA ETTİ"

Hayman'ın en dikkat çeken iddiası ise planın iptal edilme nedeni oldu. Eski istihbarat şefi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu girişimin hayata geçirilemediğini öne sürdü.

Hayman'a göre, İran'a karşı etnik tabanlı silahlı grupların kullanılmasını içeren plan Erdoğan'ın devreye girmesi sonrasında rafa kaldırıldı. Bu iddiaya ilişkin Ankara veya Washington'dan resmi bir doğrulama yapılmadı.

"TRUMP'IN KARARI İSRAİL İÇİN SÜRPRİZDİ"

Hayman ayrıca kamuoyunda sıkça dile getirilen "İsrail, Trump'ı İran'a saldırmaya ikna etti" görüşüne de katılmadığını söyledi. Trump'ın İran'a yönelik sert adımlarının İsrail açısından da sürpriz olduğunu savunan Hayman, ABD Başkanı'nın beklenmedik şekilde İran'a karşı askeri seçeneği gündeme taşıdığını ve bunun ardından İsrail'in planlamalarını hızlandırdığını öne sürdü.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Hayman'ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İran'a yönelik olası rejim değişikliği senaryoları ve bölgesel aktörlerin bu süreçteki rolü yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Kürt grupların İran denkleminde nasıl değerlendirildiğine ilişkin iddialar, son dönemde uluslararası basında sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

