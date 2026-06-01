Samsunspor\'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

Gelecek sezon yeniden Avrupa kupalarına katılabilmek için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Samsunspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Kırmızı-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Portekiz 2. Lig ekiplerinden GD Chaves'te oynayan 22 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu David Kusso ile anlaşmaya vardı. Avrupa'dan birçok talibi olan genç yıldızın önümüzdeki günlerde Samsun'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da Antoine Sekongo'nun transferinin ardından Kusso'nun transferini resmen açıklayarak, "Sekongo'yu alıyoruz, geleceği çok parlak. David Kusso ile de anlaştık. Samsun'un geleceği parlak." dedi.
Sağ ve sol kanat pozisyonlarına oynayabilen Kusso, Chaves formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
