Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan parti binasına sığınan evsiz İmam Hüseyin Kolukısa ve engelli eşini makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla çift hakkında önceki yönetim tarafından yapılan şikayet geri çekildi.

ESKİ PARTİ BİNASINA SIĞINAN AİLE, CHP GENEL MERKEZİ'NDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde evsiz kaldıkları için CHP Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasına sığınan İmam Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA ŞİKAYET GERİ ÇEKİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kolukısa çifti hakkında önceki CHP yönetimi tarafından yapılan şikayetten vazgeçildi. CHP vekili tarafından Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, ailenin içinde bulunduğu kişisel durumun yeniden değerlendirildiği belirtilerek, İmam Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa'nın yaşlılık, engellilik ve ağır yaşam koşulları nedeniyle sığınacak yerlerinin bulunmadığı ifade edildi.

Dilekçede, Kolukısa çiftinin partiye ait taşınmazda "zaruri ve insani sebeplerle" bulunduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhtaç durumda olduğu anlaşılan vatandaşlarımız hakkında şikayetçi olması veya böyle bir yargılamanın sürdürülmesini istemesi söz konusu olamaz" denildi.

CHP adına mahkemeye sunulan başvuruda, daha önce dosyaya yansıyan şikayetin hatalı değerlendirmeden kaynaklandığı belirtilerek, Kolukısa çifti hakkında herhangi bir şikayetin bulunmadığı ve şikayetten vazgeçildiği bildirildi. Başvuruda ayrıca, şikayete bağlı suç yönünden davanın düşürülmesi ve uzlaştırma işlemlerinin sonlandırılması talep edildi.

Olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelmişti. Kentsel dönüşüm nedeniyle yaklaşık 5-6 yıl önce boşaltılan eski CHP Altındağ İlçe Başkanlığı binasında kalan Kolukısa çifti hakkında işlem yapılmış, süreç daha sonra yargıya taşınmıştı.