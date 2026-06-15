Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı - Son Dakika
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Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı
15.06.2026 17:18  Güncelleme: 17:25
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evsiz kaldıkları için CHP Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasına sığınan İmam Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP'nin önceki yönetimi tarafından Kolukısa çifti hakkında yapılan şikayet geri çekildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan parti binasına sığınan evsiz İmam Hüseyin Kolukısa ve engelli eşini makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla çift hakkında önceki yönetim tarafından yapılan şikayet geri çekildi.

ESKİ PARTİ BİNASINA SIĞINAN AİLE, CHP GENEL MERKEZİ'NDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde evsiz kaldıkları için CHP Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasına sığınan İmam Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti.

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA ŞİKAYET GERİ ÇEKİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kolukısa çifti hakkında önceki CHP yönetimi tarafından yapılan şikayetten vazgeçildi. CHP vekili tarafından Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, ailenin içinde bulunduğu kişisel durumun yeniden değerlendirildiği belirtilerek, İmam Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa'nın yaşlılık, engellilik ve ağır yaşam koşulları nedeniyle sığınacak yerlerinin bulunmadığı ifade edildi.

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

Dilekçede, Kolukısa çiftinin partiye ait taşınmazda "zaruri ve insani sebeplerle" bulunduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhtaç durumda olduğu anlaşılan vatandaşlarımız hakkında şikayetçi olması veya böyle bir yargılamanın sürdürülmesini istemesi söz konusu olamaz" denildi.

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

CHP adına mahkemeye sunulan başvuruda, daha önce dosyaya yansıyan şikayetin hatalı değerlendirmeden kaynaklandığı belirtilerek, Kolukısa çifti hakkında herhangi bir şikayetin bulunmadığı ve şikayetten vazgeçildiği bildirildi. Başvuruda ayrıca, şikayete bağlı suç yönünden davanın düşürülmesi ve uzlaştırma işlemlerinin sonlandırılması talep edildi.

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

Olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelmişti. Kentsel dönüşüm nedeniyle yaklaşık 5-6 yıl önce boşaltılan eski CHP Altındağ İlçe Başkanlığı binasında kalan Kolukısa çifti hakkında işlem yapılmış, süreç daha sonra yargıya taşınmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı - Son Dakika

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