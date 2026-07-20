Tekirdağ'da park bankında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da park bankında ölü bulundu

20.07.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir parkta battaniyeye sarılı halde uyuyan evsiz 64 yaşındaki Erkan Ergene, ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ'da bir vatandaş, uyuduğu parkın bankında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde yer alan bir parkta meydana geldi. Evsiz olduğu iddia edilen 64 yaşındaki Erkan Ergene, battaniyesine sarılarak parktaki bir bankın üzerine uzandı.

HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Bir süre bankta hareketsiz şekilde yatan Ergene'ye seslenen çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamdan herhangi bir cevap alamayınca durumdan şüphelenerek yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontroller sonucunda, Erkan Ergene'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından bölgede gerekli incelemeler yapılırken, Ergene'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli işlemlerin tamamlanması için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, evsiz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da park bankında ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt "Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü

08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:06
Ahbap operasyonu Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap operasyonu! Oğuzhan Uğur dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:43
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi TRT’nin kararı büyük tepki çekti
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
07:09
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj Türk savaş uçakları havalandı
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
07:00
Yamal’dan Trump’a tarihi ayar Görüntü kutlamalara damga vurdu
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
06:42
Piyasalar diken üstünde Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 09:38:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da park bankında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.