90 Yaşındaki Anne Evsiz Kalmaktan Korkuyor - Son Dakika
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90 Yaşındaki Anne Evsiz Kalmaktan Korkuyor

90 Yaşındaki Anne Evsiz Kalmaktan Korkuyor
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Amasya'da oğluyla mahkemelik olan 90 yaşındaki Merdane Albayrak, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Amasya'nın Taşova ilçesinde oğluyla mahkemelik olan 90 yaşındaki anne, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köyüne gelen icra görevlisinin evini boşaltması için 10 gün süre verdiği yaşlı kadının, "Bu yaştan sonra nereye gideyim" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşayan 90 yaşındaki Merdane Albayrak, 15 yıl önce tapusunu devrettiği Almanya'daki oğlu A.A. tarafından mahkeme kararıyla evinden tahliye edilmek istendiğini öne sürdü. Köye gelen icra görevlisi evi boşaltması için 5 çocuk annesi kadına 10 gün süre verdi.

Kolluk güçleri ve çilingirle tekrar geleceklerini belirttiği görevliye yıllarının geçtiği yuvasının balkonundan seslenen Albayrak, "Ben bu yaştan sonra nereye gideyim. 90 yaşındaki anneye bu yapılır mı?" diye konuştu.

1991 yılında eşinden boşanmasının ardından 2 katlı müstakil evin kendisine kaldığını anlatan Albayrak, 15 yıl önce ısrarla tapuyu talep eden oğluna vermesinin peşinden oğluyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle tapuyu da geri alamadığını öne sürdü.

Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava sonrası verilen karar üzerine gelen görevliyle karşılaşınca göz yaşlarını tutamayan Albayrak, yetkililerden destek istedi. İstanbul'da yaşayan kızları Dilber Yılmaz ve Zeynep Cesur da köye gelerek annelerine destek oldu. Kızları, annelerinin sokağa atılmasına müsaade etmeyeceklerini ve karşı dava açacaklarını belirtti. Oğlu A.A.nın ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 90 Yaşındaki Anne Evsiz Kalmaktan Korkuyor - Son Dakika

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