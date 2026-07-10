Venezuela\'da Deprem Faciası

KARAKAS, 10 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.889'a yükselirken, 16.740 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in perşembe günü sosyal medya üzerinden açıkladığı verilere göre 17.907 kişi evsiz kaldı.
Son verilere göre, 6.462 kişi enkazdan kurtarıldı.
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 1.142 artçı sarsıntı kaydedildi.
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