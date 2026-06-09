Rusya'dan Baltık Denizi'nde füzeli askeri tatbikat - Son Dakika
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Rusya'dan Baltık Denizi'nde füzeli askeri tatbikat

09.06.2026 17:01
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Rusya donanması, Baltık Denizi'nde güdümsüz füze atışları ve bombardıman görevleri içeren askeri tatbikatlar düzenledi. Tatbikat, NATO'nun BALTOPS deniz tatbikatıyla aynı döneme denk geldi.

Rusya donanmasının, Baltık Denizi'nde güdümsüz füze atışları, bombardıman görevleri ve füze saldırıları içeren askeri tatbikatlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya'dan Kuzey Avrupa'da tatbikat adımı geldi. Rus haber ajansı Interfax'a göre, Rusya donanması, Baltık Denizi'nde güdümsüz füze atışları, bombardıman görevleri ve füze saldırıları içeren askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Haberde, Rusya'nın 8-9 Haziran tarihlerinde Avrupa'daki özerk bölgesi Kaliningrad ve çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatlara savaş uçaklarının ve bombardıman uçakları dahil yaklaşık 10 askeri hava aracı ile iki küçük füze gemisinin katıldığı aktarıldı.

Baltık Denizi'nde NATO tatbikatı devam ediyor

Öte yandan, Rusya'nın tatbikatının, bölgede ABD ve NATO öncülüğünde düzenlenen geniş çaplı BALTOPS deniz tatbikatı faaliyetleriyle aynı dönemde yapılması dikkat çekti. 4 Haziran'da başlayan ve 20 Haziran'a kadar sürecek olan NATO tatbikatına 15 ülkeden yaklaşık 20 gemi ve 6 bin personel katılıyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Baltık Denizi, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan Baltık Denizi'nde füzeli askeri tatbikat - Son Dakika

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