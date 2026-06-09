ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti - Son Dakika
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ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti

ABD\'ye alınmayan hakem, İstanbul\'dan veryansın etti
09.06.2026 18:11
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FIFA, ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayacağını duyurdu. Omar Artan, vize problemi nedeniyle ABD'ye alınmamasın ardından ilk kez İstanbul'da konuştu. Somalili hakem, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Ben sadece hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir hakemim. Dünya Kupası'na gitmek hayatımdaki en büyük hayaldi'' dedi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayacağını duyurdu.

DÜNYA KUPASI'NDA MAÇ YÖNETEMEYECEK

FIFA yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Somalili hakemin durumunun değiştirilemeyeceğini belirterek "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Sayın Artan'ın durumunun şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

ABD'YE ALINMAYINCA İSTANBUL'A GERİ GÖNDERİLDİ 

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmemiş ve dün İstanbul'a geri gönderilmişti. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

İSTANBUL'DAN VERYANSIN ETTİ

ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından ilk kez konuşan Artan, The New York Times'a verdiği demeçte, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Ben sadece hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir hakemim. Dünya Kupası'na gitmek hayatımdaki en büyük hayaldi.'' ifadelerini kullandı. 

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Son Dakika Spor ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rahmi Öğüt Rahmi Öğüt:
    Diğer hakemler adam olsa protesto eder Mecbur kalırlar almaya 0 0 Yanıtla
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