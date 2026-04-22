İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

22.04.2026 13:04
ABD ile İran arasındaki müzakere görüşmeleri iptal edilirken süresiz ateşkese rağmen sahada gerginlik artıyor. Sabah bir konteyner gemisini vuran İran Devrim Muhafızları, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiye daha el koyduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasındaki ateşkes süresiz uzatılırken Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve kapatma nedeniyle gerginlik zirvede.

Sabah saatlerinde Umman açıklarında seyreden bir konteyner gemisine, İran Devrim Muhafızları’na ait silahlı bir bot tarafından uyarı yapılmadan ateş açıldı. Henüz bu olayın ateşi düşmeden İran Devrim Muhafızları Ordusu, deniz güvenliğini tehlikeye atan biri İsrail ile bağlantılı iki yabancı gemi ele geçirildiğini ve İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu.

HÜRMÜZ'DE 3 TANKER HEDEF ALINDI

İran ve ABD arasındaki müzakere gerginliği sürerken Hürmüz Boğazı'nda üç tanker hedef alındı.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada en az üç konteyner gemisinin saldırıya uğradığı belirtildi.

Liberya bandıralı bir konteyner gemisi, Umman’ın kuzeydoğusunda silah ateşi ve roketatarlarla hedef alındı. Saldırı sonucu geminin köprü kısmında hasar oluştu.

UKMTO'ya göre geminin kaptanı, Devrim Muhafızları'na ait bir botun kendilerine yaklaştığını ve ardından ateş açıldığını bildirdi. Olayda mürettebatın güvende olduğu aktarıldı. Söz konusu botta üç kişinin bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan tarafından işletilen geminin kaptanı ise saldırı öncesinde herhangi bir telsiz iletişimi kurulmadığı ve gemiye boğazdan geçiş izni verildiğinin bildirildiğini ifade etti.

UKMTO daha sonra yaptığı açıklamada İran'ın yaklaşık sekiz deniz mili batısında ikinci bir konteyner gemisine daha ateş açıldığını duyurdu. Panama bandıralı geminin hasar almadığı ve mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

İran'ın yine yaklaşık sekiz deniz mili batısında, boğazdan çıkış yapan üçüncü bir konteyner gemisinin de hedef alındığı açıklandı. Liberya bandıralı bu geminin hasar almadığı ancak saldırı sonrası durduğu ve mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

TRUMP, ATEŞKESİ SÜRESİZ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

İRAN'DAN ABD'NİN ATEŞKES KARARINA İLK YORUM

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin tek taraflı olarak ateşkesi uzatma kararına ilişkin, “İran’ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız.” dedi.

İran basınına göre Bekayi, ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’ın sahadaki gelişmeleri yakından izlediğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını dile getiren Bekayi, “İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdit ve saldırıya karşı ülkeyi korumak için hazır. Diplomasi ulusal çıkarların ve güvenliğin temin edilmesinin bir aracıdır. Bu aracı kullanmanın, İran’ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız.” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca ülkesinin, “saldırganlardan ve savaş suçlularından” hesap sorulması ve tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacağını kaydetti.

"ABLUKA KALKARSA GÖRÜŞME OLABİLİR"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'nin "deniz ablukasını" durdurmaya hazır olduğuna dair işaret aldıklarını ve ABD'nin ablukayı sona erdirmesi halinde bir sonraki görüşme turunun Pakistan'da yapılabileceğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İravani, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ancak ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası nedeniyle gerçekleştirilmeyen görüşmeleri değerlendirdi.

ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini dile getiren İravani, "Biz onlara ablukayı kaldırmaları gerektiğini söyledik. Onlardan ablukayı durduracaklarına dair işaret aldık. Böylece İslamabad'da ikinci tur müzakereler gerçekleşebilir." dedi.

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti.

