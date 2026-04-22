Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na transfer olan Polonyalı voleybolcu Agnieszka Korneluk, sezonun tamamlanmasının ardından voleybol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

''VOLEYBOLA TÜM KALBİMİ VERDİM''

Voleybolu çok sevdiğini belirten Korneluk, yeni hayatında daha büyük hayallerini gerçekleştirmek istediğini ve bunun peşinde koşacağını belirterek hayranlarına ve voleybola veda etti.

İşte Korneluk'un emeklilik açıklaması:

"Neden bu vedayı erteliyordum? Çünkü kimse vedaları sevmez ama bu veda özel. 20 yılı aşkın antrenman ve profesyonel kariyerin ardından hayatımın bu dönemi artık sona eriyor.

Bu veda üzgün bir veda olmayacak, voleybol gibi pozitif duygularla dolu olacak. Beni tanıyanlar gözyaşlarımı ve öfkemi de gördü ama her zaman gerçek oldum. Bu yolculukta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve gelişmeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Taraftarlar… Siz olmasaydınız biz olmazdık. Milli takımı temsil etmek benim için her zaman büyük bir gururdu. Voleybola tüm kalbimi verdim. Şimdi ise başka bir sevgiyle, hayattaki diğer büyük hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sakatlıksız geçen yıllar ve bu yolculuk için Tanrı'ya teşekkür ederim."