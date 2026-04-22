Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Agnieszka Korneluk, voleybol kariyerini noktaladığını açıkladı. Polonyalı sporcu, ''Voleybola tüm kalbimi verdim. Şimdi ise başka bir sevgi, daha da büyük bir sevgi ve hayattaki büyük hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum.'' ifadeleriyle hayranlarına ve voleybola veda etti.

Sezon başında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na transfer olan Polonyalı voleybolcu Agnieszka Korneluk, sezonun tamamlanmasının ardından voleybol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

''VOLEYBOLA TÜM KALBİMİ VERDİM''

Voleybolu çok sevdiğini belirten Korneluk, yeni hayatında daha büyük hayallerini gerçekleştirmek istediğini ve bunun peşinde koşacağını belirterek hayranlarına ve voleybola veda etti. 

İşte Korneluk'un emeklilik açıklaması:

"Neden bu vedayı erteliyordum? Çünkü kimse vedaları sevmez ama bu veda özel. 20 yılı aşkın antrenman ve profesyonel kariyerin ardından hayatımın bu dönemi artık sona eriyor.

Bu veda üzgün bir veda olmayacak, voleybol gibi pozitif duygularla dolu olacak. Beni tanıyanlar gözyaşlarımı ve öfkemi de gördü ama her zaman gerçek oldum. Bu yolculukta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve gelişmeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Taraftarlar… Siz olmasaydınız biz olmazdık. Milli takımı temsil etmek benim için her zaman büyük bir gururdu. Voleybola tüm kalbimi verdim. Şimdi ise başka bir sevgiyle, hayattaki diğer büyük hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sakatlıksız geçen yıllar ve bu yolculuk için Tanrı'ya teşekkür ederim."

Fenerbahçe, Voleybol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:54:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.