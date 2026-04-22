Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü

22.04.2026 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Championship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile 2-2 berabere kalarak 3. Lig'e düştü. Leicester City, 2015-2016 sezonunda Premier Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarı elde etmişti.

İngiltere Campionship'in 44. haftasında Leicester City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Hull City 18. dakikada Liam Millar'ın golüyle öne geçerken, bu gole 52. dakikada Jordan James ile karşılık geldi. Baskısını artıran Leicester, 54. dakikada Luke Thomas'ın golüyle 2-1 öne geçti ancak skoru koruyamadı. Hull City, 63. dakikada Oliver McBurnie ile skoru 2-2'ye getirerek maçın sonucunu ilan etti.

LEICESTER 3. LİG'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Hull City, 70 puana yükseldi. 42 puana yükselen Leicester City'nin ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Böylece 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Leicester City, 2025-2026 sezonunda 3. Lig'e düştü.

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sessiz Adam Sessiz Adam:
    BURSASPOR gibi küllerinden doğsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:39
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 09:04:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.