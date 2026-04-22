Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
22.04.2026 07:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi. Düzenlemeye göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi.

EHLİYET ALAMAYAN ORTOPEDİK ENGELLİLERE MUAFİYET

Düzenlemeye göre, engel oranı yüzde 90’ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan ve engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulacak.

ARAÇLAR İÇİN FİYAT VE MOTOR SINIRI BELİRLENDİ

Tebliğ kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagon gibi araçlar muafiyet kapsamına alındı. Bu araçların ayrıca 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması şartı getirildi.

MOTOSİKLETLERDE MOTOR HACMİ SINIRI KALDIRILDI

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre, ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi sınırlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini ÖTV ödemeden satın alabilecek.

YÜRÜRLÜK TARİHİ BELLİ OLDU

Söz konusu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 08:06:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.