Son Dakika Engelli Haberleri

- 17:59 Isparta'da yürüme engelli anne 17 yıl sonra kızının kabrine gidebildi
Isparta'da yaşayan yürüme engelli Nihal Yalçınkaya, 2003 yılında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ecem Su'nun yol olmadığı için gidemediği mezarına Isparta Belediyesi'nin yaptığı yol sayesinde 17 yıl sonra giderek dua etti.
- 16:54 Pompalı tüfekle vurulan Hatun Koç, adalet istiyor
MERSİN'de eski eşi Hatun Koç'u(28), sokak ortasında pompalı tüfekle ayaklarından vurarak, engelli kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin (35) yargılanmasına yarın devam edilecek.
- 16:36 Minik Ömer, Muharrem'i tekerlekli sandalyesine kavuşturdu
Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Mavi Kapak" kampanyasına katılan ve 200 kilogram kapak toplayan minik Ömer, Batmanlı Muharrem Bahçıvancı'yı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturdu.
- 16:34 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 25 kişiye iş istihdamı sağlanacak
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Trabzon'un Şalpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokolle hazırlanacak proje kapsamında 25 kişiye istihdam sağlanacak.
- 16:05 Bulanık'ta engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verildi
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Karaağıl köyünde ikamet eden engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
- 15:35 İsrail gazetesi: Netanyahu kendisinden önce bakanlarının BAE'ye gitmesini engelliyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrailli bakanların kendisinden önce ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladıkları Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesine engel olduğu bildirildi.
- 15:01 Fas hükümeti, Kovid-19 nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarına destek veriyor
Fas Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durumları daha da zorlaşan toplumun savunmasız insanlarına kol kanat geriyor.
- 14:52 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu: (2)
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum.
- 14:41 MHP Aydın İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye etti
MHP Aydın İl Başkanlığı, doğuştan bedensel engelli olduğu kaydedilen kişinin, akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.
- 14:23 Son dakika: Elazığ'da kaybolan engelli Muhammet'i jandarma buldu
Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'da, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Muhammet Raşit Doğan (12), jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulundu.
- 14:05 Bedensel engelli okçu hayatına yeniden "hedef" koydu
Enzim eksikliği nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce omurilik felci geçiren ve bedensel engelli olan Miray Vildan Sakallı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü ile yolda karşılaşması sonucu başladığı okçuluk sayesinde hayatına tekrar yeni hedefler koydu.
- 13:32 Elazığ'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu
Elazığ'da 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk, jandarmanın dikkati sayesinde bulundu.
- 13:08 Son dakika haberi: Jandarma ekibi devriyede, kayıp engelli çocuğu buldu
Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da jandarma ekipleri devriye görevi yaparken arazide kayıp olan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu bularak ailesine teslim etti.
- 13:05 Trendyol'dan "Sepette İyilik Hareketi" projesi
Trendyol, sosyal sorumluluk projesi "Sepette İyilik Hareketi" ile sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam ediyor.
- 12:59 Tarsus'ta bedensel engelli genç için evinin önü asfaltlandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, evinin önündeki yolun bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşayan 30 yaşındaki bedensel engelli Atakan Özbaşaran için ekipler yola asfalt döktü.
- 12:43 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor
İBB, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının, 28 Ekim saat 12.00'den itibaren İstanbulluların hizmetine açılacağını duyurdu. İlk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacağı ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hattın, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebileceği ifade edildi.
- 12:28 Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım
Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı tarihten bu yana kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 59 milyon 682 bin lira sosyal yardım dağıttı.
- 11:18 MHP Aydın'dan tekerlekli sandalye desteği
Aydın'ın Çine ilçesi Bucak Mahallesi'nde yaşayan Aydın Denktaş'a MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
- 11:04 Kültür turizminin gözde adresi: Troya
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, dünyadaki arkeolojik çalışmaların önemli alanlarından biri kabul edilen Troya Antik Kenti, kültür turizminin gözde adresi olarak önemini koruyor.
- 11:00 Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke-Mut karayolunda incelemelerde bulundu
Mersin Valisi Ali İhsan Su, heyelanın ardından yapılan çalışmalarla trafiğe yeniden açılan Silifke-Mut kara yolunda incelemelerde bulundu.
- 10:56 Bağcılar'da e-ticaret sektörüne personel alımı
Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, pandemi sürecinde önemi artan e-ticaret sektöründe istihdam edilmeleri için ilçe sakinlerine aracılık etti.
- 10:41 Yükseköğretim mezunu çalıştıran işverene KOSGEB desteği
Kars'ta İşletmesinin faaliyet alanı ile alakalı yükseköğretim mezunu çalıştıran işyeri sahipleri KOSGEB 'ten 50.000 TL ye kadar destek alacak.
- 09:33 Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu
- Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu Yeniden düzenlenen Şelale hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde...
- 06:43 26 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı
26 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- Dün 18:54 Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme ve konuşma engelli vatandaşların resmi kurum işlerini işaret dili tercümanıyla kolaylaştırıyor.
- Dün 17:57 Milletvekili Ceylan engelli çocuğa protez hediye etti
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, engelli çocuğun yüzünü güldürdü.
- Dün 15:48 Esenyurtlu çocuklar özel eğitimle hayata kazandırılıyor
Esenyurtlu çocuklar özel eğitimle hayata kazandırılıyor Özel çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen, Esenyurt Belediyesi 'Özel Eğitim Merkezi' derslerine başladı.
- Dün 13:15 Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor
SAMSUN'da, 2 yıl önce Tacikistan uyruklu ve işitme engelli Zarina Saidova'nın (38) evinde ölü bulunmasıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak polis tarafından aranan vatandaşı erkek arkadaşı R.R., hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.
- Dün 12:41 Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi
Edinilen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan zihinsel engelli İsmail Baş (16), hayatını kaybetti.
- Dün 12:05 Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı.
- Dün 11:47 Engelli park yerine park eden sürücülere ceza
Engelli park yerine park eden sürücülere ceza Aksaray'da engelli park yerlerine araç park eden sürücülere ceza yazıldı.
- Dün 11:28 Koronavirüs diğer virüslerden neden farklı ve neden bu kadar öldürücü?
Bir virüs insanlığın hayatını neredeyse durma noktasına getirdi.
- Dün 10:37 Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı
Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı Çorum'da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun, eğitim almadan org, saz, darbuka ve flüt çalmayı öğrendi 19 yaşındaki Murat Coşkun: "Bedensel engelli olmak başarılı olmaya engel değil" Çorum'da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun,...
- Dün 10:27 Mucize yaşamın mimarı oldular
İZMİR'de Galip ve Leyla Özsoy çifti, kas hastası oğulları Remzi Bahadır'a büyük bir özveriyle bakıyor.
- Dün 10:01 babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor
ADANA'da fiziksel engelli babası İsmail (58) ile zihinsel engelli annesi Figen (49) Aslan'ın bakımını üstlenen Yağmur (17), 2 yıl önce okulu bırakmak zorunda kaldı.
- Dün 09:33 Serebral palsili Halil Efe'nin annesi: Yaşıtları gibi koşsun, oynasın istiyorum
ANTALYA'da yaşayan serebral palsi (SP) hastası Halil Efe Anılır (7), annesinin yardımıyla yürümeye çalışıyor.
- Dün 08:45 Karlıtepe Mesire Alanı sonbaharda da vatandaşların tercih ettiği yerler arasında oldu
İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği, gezinti, piknik, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla kısa sürede şehrin gözdesi olan Karlıtepe Mesire Alanı, eşsiz manzarası ve sosyal alanlarıyla sonbaharın en güzel adresleri arasında da yerini aldı.
- Dün 07:35 Suda uçuyor gibi özgür hissediyorum
İşitme ve yürüme engelli Muhammed'in en büyük hayali bir gün ameliyat olup yürüyebilmektir.
- 24.10.2020 18:23 Muğla'da kedi evleri kışa hazırlanıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yavru ve engelli kedilerin zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için kedi evlerini kışa hazırlıyor.
- 24.10.2020 17:22 Kaymakamlıktan yalnız yaşayan kadına yardım eli
Kahramanmaraş'ta maddi zorluklar içinde tek başına yaşayan kadının tüm ihtiyaçlarının Dulkadiroğlu Kaymakamlığınca karşılandığı bildirildi.
- 24.10.2020 16:03 Belçika'da onlarca kadını yıllardır ayaklarından taciz etmekle suçlanan adamın görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Belçika'nın Ghent şehrinde 2006 yılından bu yana üniversite öğrencisi onlarca kadını taciz etmekle suçlanan ve medya tarafından "Ayak Adam" olarak adlandırılan ayak fetişistinin görüntüsüne ilk kez ulaşıldı.
- 24.10.2020 15:29 Acil Hayat Butonu ile kimsesiz yaşlılar güvende
Nevşehir Belediyesi, yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için Acil Hayat Butonu projesini hayata geçirdi.
- 24.10.2020 13:55 Usta isimler örnek projelere hayran kaldı
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ve İletişim Bilimci-Yazar Dr. Ali Haydar Fırat'a, Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışmalarını tanıttı.
- 24.10.2020 12:20 Üç yaşında engelli kaldı, hayalinden vazgeçmedi
Elektrik çarpması sonucu çocuk yaşta sol bacağını kaybeden ve organ nakli olan 31 yaşındaki Ramazan Öksüz, Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında ter döküyor.
- 24.10.2020 11:59 Sabancı Vakfı Hibe Programları'nın sunduğu destek 28,5 milyon TL'yi aştı
Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL'nin üzerinde destek verdi.
- 24.10.2020 11:51 Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor
Son dakika yaşam haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi yerleşkesindeki 'Mola Evi'nde özel bireyleri ağırlarken, ebeveynleri için de yeni bir uygulama başlattı.
- 24.10.2020 11:49 ABD'deki San Bernardino saldırganlarına silah sağlayana 20 yıl hapis cezası
ABD'de 2015 yılında California eyaletinin San Bernardino kentinde 14 kişinin öldürüldüğü saldırıyı düzenleyenlere silah veren kişi 20 yıl hapse mahkum edildi.
- 24.10.2020 11:47 Tableti bozulan yatalak hastayı yardımlaşma platformu sevindirdi
Niğde'de, motosiklet kazası nedeniyle 10 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Ramazan Parıltı'ya bozulan tabletinin yerine yenisi hediye edildi.
- 24.10.2020 11:43 Kedilerin kışlık yuvaları hazırlanıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının yaklaşması ile kedilerin soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için yuvalarda sakım çalışması yapıyor.
- 24.10.2020 11:39 Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu
Niğdeli Ramazan'ın dünyası tablet ve cep telefonu Niğde'de yaşayan ve yatağa bağımlı yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Ramazan Parıltı, tabletinin arızalanması üzerine sosyal medya hesabından tabletinde oluşan arızanın giderilmesi için tamirci talebinde bulundu.