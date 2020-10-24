Son Dakika Engelli Haberleri

17:59 Isparta'da yürüme engelli anne 17 yıl sonra kızının kabrine gidebildi Isparta'da yaşayan yürüme engelli Nihal Yalçınkaya, 2003 yılında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ecem Su'nun yol olmadığı için gidemediği mezarına Isparta Belediyesi'nin yaptığı yol sayesinde 17 yıl sonra giderek dua etti.

16:54 Pompalı tüfekle vurulan Hatun Koç, adalet istiyor MERSİN'de eski eşi Hatun Koç'u(28), sokak ortasında pompalı tüfekle ayaklarından vurarak, engelli kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin (35) yargılanmasına yarın devam edilecek.

16:36 Minik Ömer, Muharrem'i tekerlekli sandalyesine kavuşturdu Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Mavi Kapak" kampanyasına katılan ve 200 kilogram kapak toplayan minik Ömer, Batmanlı Muharrem Bahçıvancı'yı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturdu.

16:34 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 25 kişiye iş istihdamı sağlanacak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Trabzon'un Şalpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokolle hazırlanacak proje kapsamında 25 kişiye istihdam sağlanacak.

16:05 Bulanık'ta engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verildi Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Karaağıl köyünde ikamet eden engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

15:35 İsrail gazetesi: Netanyahu kendisinden önce bakanlarının BAE'ye gitmesini engelliyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrailli bakanların kendisinden önce ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladıkları Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesine engel olduğu bildirildi.

15:01 Fas hükümeti, Kovid-19 nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarına destek veriyor Fas Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durumları daha da zorlaşan toplumun savunmasız insanlarına kol kanat geriyor.

14:52 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu: (2) Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum.

14:23 Son dakika: Elazığ'da kaybolan engelli Muhammet'i jandarma buldu Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'da, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Muhammet Raşit Doğan (12), jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulundu.

14:05 Bedensel engelli okçu hayatına yeniden "hedef" koydu Enzim eksikliği nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce omurilik felci geçiren ve bedensel engelli olan Miray Vildan Sakallı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü ile yolda karşılaşması sonucu başladığı okçuluk sayesinde hayatına tekrar yeni hedefler koydu.

13:32 Elazığ'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli çocuğu jandarma buldu Elazığ'da 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli 12 yaşındaki çocuk, jandarmanın dikkati sayesinde bulundu.

13:08 Son dakika haberi: Jandarma ekibi devriyede, kayıp engelli çocuğu buldu Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da jandarma ekipleri devriye görevi yaparken arazide kayıp olan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu bularak ailesine teslim etti.

13:05 Trendyol'dan "Sepette İyilik Hareketi" projesi Trendyol, sosyal sorumluluk projesi "Sepette İyilik Hareketi" ile sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam ediyor.

12:59 Tarsus'ta bedensel engelli genç için evinin önü asfaltlandı Mersin'in Tarsus ilçesinde, evinin önündeki yolun bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşayan 30 yaşındaki bedensel engelli Atakan Özbaşaran için ekipler yola asfalt döktü.

12:43 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor İBB, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının, 28 Ekim saat 12.00'den itibaren İstanbulluların hizmetine açılacağını duyurdu. İlk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacağı ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hattın, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebileceği ifade edildi.

12:28 Sultanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine pandemi sürecinde 59 milyon liralık yardım Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, korona virüs salgınının başladığı tarihten bu yana kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 59 milyon 682 bin lira sosyal yardım dağıttı.

11:18 MHP Aydın'dan tekerlekli sandalye desteği Aydın'ın Çine ilçesi Bucak Mahallesi'nde yaşayan Aydın Denktaş'a MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

11:04 Kültür turizminin gözde adresi: Troya Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, dünyadaki arkeolojik çalışmaların önemli alanlarından biri kabul edilen Troya Antik Kenti, kültür turizminin gözde adresi olarak önemini koruyor.

11:00 Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke-Mut karayolunda incelemelerde bulundu Mersin Valisi Ali İhsan Su, heyelanın ardından yapılan çalışmalarla trafiğe yeniden açılan Silifke-Mut kara yolunda incelemelerde bulundu.

10:56 Bağcılar'da e-ticaret sektörüne personel alımı Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, pandemi sürecinde önemi artan e-ticaret sektöründe istihdam edilmeleri için ilçe sakinlerine aracılık etti.

10:41 Yükseköğretim mezunu çalıştıran işverene KOSGEB desteği Kars'ta İşletmesinin faaliyet alanı ile alakalı yükseköğretim mezunu çalıştıran işyeri sahipleri KOSGEB 'ten 50.000 TL ye kadar destek alacak.

09:33 Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu - Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu Yeniden düzenlenen Şelale hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde...

06:43 26 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

18:54 Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme ve konuşma engelli vatandaşların resmi kurum işlerini işaret dili tercümanıyla kolaylaştırıyor.

17:57 Milletvekili Ceylan engelli çocuğa protez hediye etti AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, engelli çocuğun yüzünü güldürdü.

15:48 Esenyurtlu çocuklar özel eğitimle hayata kazandırılıyor Esenyurtlu çocuklar özel eğitimle hayata kazandırılıyor Özel çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen, Esenyurt Belediyesi 'Özel Eğitim Merkezi' derslerine başladı.

13:15 Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor SAMSUN'da, 2 yıl önce Tacikistan uyruklu ve işitme engelli Zarina Saidova'nın (38) evinde ölü bulunmasıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak polis tarafından aranan vatandaşı erkek arkadaşı R.R., hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.

12:41 Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı zihinsel engelli İsmail, yaşamını yitirdi Edinilen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan zihinsel engelli İsmail Baş (16), hayatını kaybetti.

12:05 Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü'ne 2,7 milyon defa erişim sağlandı.

11:47 Engelli park yerine park eden sürücülere ceza Engelli park yerine park eden sürücülere ceza Aksaray'da engelli park yerlerine araç park eden sürücülere ceza yazıldı.

10:37 Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı Çorum'da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun, eğitim almadan org, saz, darbuka ve flüt çalmayı öğrendi 19 yaşındaki Murat Coşkun: "Bedensel engelli olmak başarılı olmaya engel değil" Çorum'da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun,...

10:27 Mucize yaşamın mimarı oldular İZMİR'de Galip ve Leyla Özsoy çifti, kas hastası oğulları Remzi Bahadır'a büyük bir özveriyle bakıyor.

10:01 babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor ADANA'da fiziksel engelli babası İsmail (58) ile zihinsel engelli annesi Figen (49) Aslan'ın bakımını üstlenen Yağmur (17), 2 yıl önce okulu bırakmak zorunda kaldı.

08:45 Karlıtepe Mesire Alanı sonbaharda da vatandaşların tercih ettiği yerler arasında oldu İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği, gezinti, piknik, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla kısa sürede şehrin gözdesi olan Karlıtepe Mesire Alanı, eşsiz manzarası ve sosyal alanlarıyla sonbaharın en güzel adresleri arasında da yerini aldı.

07:35 Suda uçuyor gibi özgür hissediyorum İşitme ve yürüme engelli Muhammed'in en büyük hayali bir gün ameliyat olup yürüyebilmektir.

18:23 Muğla'da kedi evleri kışa hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, yavru ve engelli kedilerin zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için kedi evlerini kışa hazırlıyor.

17:22 Kaymakamlıktan yalnız yaşayan kadına yardım eli Kahramanmaraş'ta maddi zorluklar içinde tek başına yaşayan kadının tüm ihtiyaçlarının Dulkadiroğlu Kaymakamlığınca karşılandığı bildirildi.

16:03 Belçika'da onlarca kadını yıllardır ayaklarından taciz etmekle suçlanan adamın görüntüsü ilk kez ortaya çıktı Belçika'nın Ghent şehrinde 2006 yılından bu yana üniversite öğrencisi onlarca kadını taciz etmekle suçlanan ve medya tarafından "Ayak Adam" olarak adlandırılan ayak fetişistinin görüntüsüne ilk kez ulaşıldı.

15:29 Acil Hayat Butonu ile kimsesiz yaşlılar güvende Nevşehir Belediyesi, yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için Acil Hayat Butonu projesini hayata geçirdi.

13:55 Usta isimler örnek projelere hayran kaldı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ve İletişim Bilimci-Yazar Dr. Ali Haydar Fırat'a, Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışmalarını tanıttı.

12:20 Üç yaşında engelli kaldı, hayalinden vazgeçmedi Elektrik çarpması sonucu çocuk yaşta sol bacağını kaybeden ve organ nakli olan 31 yaşındaki Ramazan Öksüz, Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında ter döküyor.

11:51 Son dakika haberi | Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor Son dakika yaşam haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi yerleşkesindeki 'Mola Evi'nde özel bireyleri ağırlarken, ebeveynleri için de yeni bir uygulama başlattı.

11:49 ABD'deki San Bernardino saldırganlarına silah sağlayana 20 yıl hapis cezası ABD'de 2015 yılında California eyaletinin San Bernardino kentinde 14 kişinin öldürüldüğü saldırıyı düzenleyenlere silah veren kişi 20 yıl hapse mahkum edildi.

11:47 Tableti bozulan yatalak hastayı yardımlaşma platformu sevindirdi Niğde'de, motosiklet kazası nedeniyle 10 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Ramazan Parıltı'ya bozulan tabletinin yerine yenisi hediye edildi.

11:43 Kedilerin kışlık yuvaları hazırlanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının yaklaşması ile kedilerin soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için yuvalarda sakım çalışması yapıyor.