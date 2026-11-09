Batman'da anlaşmazlıkla oğlunu öldürdüğü şüphesiyle R.B. 12 yıl sonra tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da anlaşmazlıkla oğlunu öldürdüğü şüphesiyle R.B. 12 yıl sonra tutuklandı

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Batman\'da anlaşmazlıkla oğlunu öldürdüğü şüphesiyle R.B. 12 yıl sonra tutuklandı
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Batman'da 2014'te zihinsel engelli oğlunun terör örgütüne katıldığı iddiasıyla kayıp başvurusu yapan R.B., oğlunu maddi anlaşmazlık nedeniyle öldürdüğü şüphesiyle 12 yıl sonra tutuklandı. 3 Kasım operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınmış, R.B. dışındakiler serbest bırakılmıştı.

BATMAN'da 2014'te zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar'ın (33) terör örgütüne katıldığını iddia ederek kayıp başvurusunda bulunan R.B.'nin, oğlunu maddi anlaşmazlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. 12 yıl sonra gözaltına alınan R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kozluk ilçesinde 2014 yılında R.B., 3 çocuk babası olan zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar'ın terör örgütüne katıldığını iddia ederek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu. Geçen sürede Ekrem Bakar ile ilgili herhangi bir ize ulaşılamadı, hakkında gaiplik kararı verildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip sonucunda; 2014'ten bu yana 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Bakar'ın terör örgütüne katılmadığı, babası R.B. tarafından aralarındaki maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğü ve kırsala gömüldüğü yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen somut deliller doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım'da Batman ve Antalya'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.B. ile birlikte olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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