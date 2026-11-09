İzmir\'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde

İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerindeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İzmir’in sanayi bölgelerinden Aliağa’da yer alan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda büyük bir patlama yaşandı. Şiddetli patlama sesinin ardından tesis bünyesinde yangın başladı.
BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başlarken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreden ve uzak noktalardan görüntülendi.
HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Patlamanın kesin çıkış nedeni, olası can kaybı ya da yaralanma durumuna ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürme çalışmaları devam ediyor.
İşte bölgeden gelen fotoğraflar;
“bu patlamada can kaybı olur eritme ocağı patlamistir büyük ihtmallale meslekden olduğum için bilgi sahibiyim”Tüm yorumlar (4)
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