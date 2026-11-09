Eski Bakan Kaya\'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik savunmasındaki birikim açıklaması, yatırım tutarıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın fon kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler için toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdıkları belirtilirken, eski bakan bu parayı eşiyle birlikte biriktirdiklerini söyledi.

500 BİN TL GELİRLE BİRİKTİRMESİ 27 YIL SÜRÜYOR

Hakimlikte aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Kaya'nın söz konusu tutarı yalnızca bu gelirle biriktirmesi için yaklaşık 326 ay boyunca hiç harcama yapmaması gerekiyor. Bu da yaklaşık 27 yıl 2 aya karşılık geliyor.

Aylık 100 bin TL kazanan bir kişinin ise 163 milyon 46 bin TL'yi biriktirebilmesi için yaklaşık 1.630 ay, yani 135 yıl 10 ay boyunca gelirinin tamamını ayırması gerekiyor. Bu hesaplamalar, gelirlerin sabit kaldığı, hiçbir harcama yapılmadığı ve yatırım getirisi elde edilmediği varsayımına dayanıyor.

"EŞİMLE BİR MİKTAR BİRİKİMİMİZ VARDI"

Fatma Betül Sayan Kaya, hakimlik ifadesinde daha önce borsadan uzak durduğunu ancak eşiyle birikimlerini değerlendirmek istediklerini anlattı.

Kaya, "Ben üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. Eşimle bir miktar birikimimiz vardı bu birikimi değerlendirmek istedik" dedi.

Ancak eski bakanın aktarılan ifadesinde, 163 milyon 46 bin TL'lik toplam yatırımın hangi gelir kaynaklarından oluştuğuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

163 MİLYON TL YATIRDILAR, 2,17 MİLYAR TL ÇEKTİLER

Soruşturma kapsamında aktarılan işlem verilerine göre Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 63,4 milyon TL, eşi İlyas Kaya ise 99,7 milyon TL yatırdı. Çiftin yatırdığı toplam tutar yaklaşık 163,1 milyon TL'ye ulaştı.

Kaya'nın işlemlerinden yaklaşık 1,34 milyar TL, eşinin işlemlerinden ise 826 milyon TL çekildiği belirtildi. Böylece çiftin çektiği toplam para yaklaşık 2,17 milyar TL olurken, yatırılan ve çekilen tutarlar arasındaki fark 2 milyar TL'yi aştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kaya, hakimlikteki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddiasını reddetti. Hisselerinin yarısından fazlasını ağustos ayında sattığını savunan Kaya, fonlarla ilgili tasfiye kararının ardından eşiyle birlikte TMSF'ye başvurarak kendilerine bildirilen tutarı iade ettiklerini söyledi.

Hakimlik ise hisse işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarı ve dosyadaki diğer değerlendirmeleri dikkate alarak kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.