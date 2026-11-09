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Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

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Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
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Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
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Hollanda'da bir lunaparkta hava tüfeğiyle hedefe ateş etmeye hazırlanan kadın, çalışanların beklemesi yönündeki uyarısını dikkate almayarak tetiğe bastı. O sırada başını kaldıran kadın görevli, tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu yaralandı. Görevlinin bir gözünde görme yetisini kaybettiği aktarılırken olayın ardından çevredekilerin sakin tavırları dikkat çekti.

Hollanda'daki bir lunaparkta yaşanan hava tüfeği kazası, eğlence alanlarında alınan güvenlik önlemlerini tartışmaya açtı. Atış oyununa katılan bir kadın, tüfeğini hedefe doğrulttuğu sırada oyun alanında çalışan görevli başını kaldırdı. Tüfekten çıkan saçmanın isabet ettiği görevli yaralandı. Kazanın ardından görevlinin bir gözünde görme yetisini kaybettiği bilgisi aktarıldı.

BEKLEMESİ İÇİN UYARDILAR AMA ATEŞ ETTİ

Olayın en dikkat çeken ayrıntısı, atış öncesinde yapılan uyarı oldu. Çalışanlar, tüfeği elinde tutan kadından beklemesini istedi. Ancak kadın ateş etti ve o sırada başını kaldıran görevli saçmanın hedefi oldu. Yaşananlar, atış alanında görevli bulunurken silah kullanılmasının ne kadar ağır sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi.

ÇEVREDEKİLERİN SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından çevrede bulunan kişilerin tepkileri de dikkat çekti. Görüntülerde büyük bir panik yaşanmaması ve çevredekilerin sakin hareket etmesi şaşkınlık yarattı. Ancak bu görüntüler, olay sonrasında görevliye yardım edilmediği anlamına gelmiyor.

BİR ANLIK HATA KALICI GÖRME KAYBIYLA SONUÇLANDI

Hava tüfekleri, eğlence amaçlı kullanılsalar bile ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Özellikle göz bölgesine isabet eden saçmalar, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor.

Hollanda'daki olay da atış alanlarında güvenlik kurallarına uyulmasının ve görevli onayı olmadan ateş edilmemesinin önemini ortaya koydu.

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