Bayburt Kent Konseyi, çocuk evleri ve huzurevi olan kampüs için Bakanlığa başvurdu - Son Dakika
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Bayburt Kent Konseyi, çocuk evleri ve huzurevi olan kampüs için Bakanlığa başvurdu

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Bayburt Kent Konseyi, çocuk evleri ve huzurevi olan kampüs için Bakanlığa başvurdu
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Bayburt Kent Konseyi, çocuk evleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve huzurevini barındıracak sosyal hizmet kampüsü için Bakanlığa başvurdu. Başvuruda Tokat'taki kampüs modeli örnek gösterildi, projenin gençlerin istihdamına katkı sağlayacağı belirtildi.

Bayburt Kent Konseyi, kentte sosyal hizmet kampüsü kurulması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurdu. Konsey, farklı sosyal hizmet birimlerini bünyesinde barındıracak bir kampüsün Bayburt'ta hayata geçirilmesini talep etti.

Kent Konseyi tarafından Bakanlığa yapılan başvuruda, Tokat'ta yapımına başlanan ve çeşitli sosyal hizmet birimlerini bünyesinde barındıran kampüs modeli örnek gösterildi. Van ve Diyarbakır illerinde de benzer projelerin tamamlandığına dikkat çekildi.

Başvuruda, kurulması istenen kampüste çocuk evleri sitesi, fiziksel ve ruhsal engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezleri ile huzurevinin bulunması önerildi. Kampüsün, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ve hastalara hizmet vermesinin yanı sıra Bayburt'un sosyal hizmet alanında bölgesel bir merkez konumuna gelmesine katkı sunacağı vurgulandı.

Kent Konseyinden yapılan açıklamada, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yürütülen istişarelerin ardından Bakanlığa başvuru yapıldığı aktarıldı. Projenin hayata geçirilmesiyle sağlık personeli, hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi farklı meslek gruplarında yeni iş imkanlarının doğacağı, bunun da kent dışına göç eden gençlerin istihdamına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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