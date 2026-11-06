Alperen Selvi, 'Evlilik Güzeldir'de ilk kez görme engelli karakteri canlandırdı - Son Dakika
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Alperen Selvi, 'Evlilik Güzeldir'de ilk kez görme engelli karakteri canlandırdı

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Alperen Selvi, \'Evlilik Güzeldir\'de ilk kez görme engelli karakteri canlandırdı
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Görme engelli oyuncu Alperen Selvi, TRT 1 dizisi 'Evlilik Güzeldir'in 8. bölümünde ilk kez görme engelli bir karakteri canlandırdı. Selvi, engelli bireylerin sanatta daha aktif olmasını ve dizilerde engelli karakterlere yer verilmesini istiyor.

MEHMET KARA - Görme engelli oyuncu Alperen Selvi, 28 yaşında, sanat yaşamında karşılaştığı önyargılara rağmen çocukluk hayali olan oyunculuğu sürdürerek televizyon ve sinema projelerinde rol alıyor.

Küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Selvi, yaklaşık 10 yıllık meslek hayatında edindiği deneyimle engelli bireylerin sanat alanındaki temsiline dikkati çekiyor.

"Alın Yazım", "Arka Sokaklar" ve son olarak TRT 1'de yayınlanan "Evlilik Güzeldir" dizisinde rol alan Selvi, oyunculuk kariyerinin yanı sıra kendi yaşam öyküsünü sinemaya aktarmayı hedefliyor.

Görme engeline rağmen atletizm, yüzme ve futbolla da ilgilenen Selvi, AA muhabirine oyunculuk hayatını ve geleceğe dair hedeflerini anlattı.

"Bu serüven benim için zorlu başladı"

Selvi, 13 yaşından beri oyuncu olmak için mücadele ettiğini belirterek, "Bu serüven benim için zorlu başladı. 'Seni dizilere sunacağız.' diye kast ajanslarına, menajerlere dolandırıldığım oldu. Ama bütün olumsuzluklara rağmen 'Oyuncu olmak istiyorum. Bunu yapacağım.' dedim. Hiçbir zaman 'Acaba olmayacak mı?' diye düşünmedim. Hep inandım." dedi.

İlk olarak "Alın Yazım" dizisinde rol alması için teklif aldığını ve buna bir türlü inanamadığını söyleyen Selvi, daha sonra dizideki öğrenci Mete karakterini canlandırdığını dile getirdi.

Alperen Selvi, henüz çocukken "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisini sürekli izlediğini ve orada "Mete" rolünü üstlenen Aras Bulut İynemli'yi çok sevdiğini, oyuncu olarak onu örnek aldığını ifade etti.

Ailesinin, oyunculuktan vazgeçerek memur olmasını öğütlediğini aktaran Selvi, "Sarıyer Halk Eğitim Merkezine gittim. Orada tiyatro eğitimi almıştım. Abdullah hoca vardı ve bana kısa sürede çok şey öğretti. Bir gün performans sergilerken 'Bak bu çocuk canavar gibi oyuncu olarak.' dedi. O söz halen benim aklımda." diye konuştu.

Selvi, oyuncu olarak setlere başladığında birçok zorlukla karşılaştığını, ilk olarak görme engelli olduğunu anlamadıklarını, bazılarının ise ön yargılı davranarak performansını görmeden olumsuz karar verdiğini anlattı.

"Oynadığım bütün karakterler, normal karakterlerdi"

"Arka Sokaklar" dizisinde de kısa bir rolde yer aldığını söyleyen Selvi, "Hür Köle" adlı sinema filminde, engeli olmayan bir sokak çocuğunu canlandırdığını belirterek, "Orada yönetmenin bana verdiği özgüvenle çok güzel bir performans sergiledim. Birçok yerde o sahnemle ödül aldım. Halen o sahne izleniliyor. Bu film kariyerimde sinema alanında bir kırılma noktası oldu." dedi.

Selvi, son olarak TRT 1'in yeni dizisi "Evlilik Güzeldir"in 8. bölümünde görme engelli bir karakteri canlandırarak, engelli bireylerin de aile kurabileceğine dikkati çekti.

Dizinin yapımcısı Ahmet Şevki Peker ve yönetmen Serap Tanış'a teşekkür eden Selvi, "En sevdiğim işlerden bir tanesiydi. Çok güzel bir çalışma oldu. Bu dizide ilk defa kendim gibi, görme engelli bir karakteri canlandırdım. Daha önce oynadığım bütün karakterler, normal karakterlerdi." ifadelerini kullandı.

Selvi, tüm görme engellilerin yaptıkları işlerde rahat olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nice görme engelliler var, mesela gözleri çok fazla görüyor ama bağımsızlıkları çok zayıf. Çünkü kendilerine güvenmiyorlar. Ailelerinin onlara karşı 'Dışarıda acaba bir şey olur mu?' korkusu çok fazla var. Ben bütün görme engelli çocukların, gençlerin daha özgüvenli olmasını, kendilerini daha çok geliştirmesini istiyorum. Zaten mücadelem de çocukluğumdan beri bu yönde."

Genelde film ve dizilerde görme engelli rolleri engeli olmayan bireylerin canlandırdığına işaret eden genç oyuncu, "Çok güzel dizilerimiz var. Aslında her diziye yürüme, görme ya da işitme engeli olur bir engelli karakteri koymamız lazım. İnsanların engellilere karşı bilinçlenmesini, engelli insanların sanatta daha aktif olmasını savunuyorum. Eğer yapımlarda yer alırlarsa engelli kişiler de kendilerini daha değerli hissedecek. Avrupa'da engelli karakterleri engelli kişiler canlandırıyor. Bu neden ülkemizde daha sık olmasın." görüşünü paylaştı.

Alperen Selvi, kendi hayat hikayesini ve oyunculuk yolculuğunu "Sende Işık Var" başlığıyla senaryolaştırdığını dile getirerek, filmin hazırlıklarına başladığını söyledi.

Birçok kişinin bu konuda kendisini desteklediğini belirten Selvi, bu filmle Türk sinemasında bir iz bırakmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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