Kırıkkale\'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafa uyarıda bulundu

Kırıkkale'de zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yayaların geçişini engelleyen malzemeler kaldırılması istendi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat kullanılabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, kaldırımları işgal eden malzemeler kaldırıldı. Ekipler, yaya geçişini engelleyen işgallere karşı esnafa gerekli uyarılarda bulundu. Özellikle engelli bireylerin, yaşlıların ve çocukların kaldırımları güvenli kullanabilmesi için denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.