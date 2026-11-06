Kırıkkale'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafa uyarıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafa uyarıda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale\'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafa uyarıda bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik denetimlerde malzemeleri kaldırdı ve esnafa uyarıda bulundu. Denetimlerin engelli bireyler, yaşlılar ve çocukların kaldırımları güvenli kullanması için süreceği belirtildi.

Kırıkkale'de zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yayaların geçişini engelleyen malzemeler kaldırılması istendi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat kullanılabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, kaldırımları işgal eden malzemeler kaldırıldı. Ekipler, yaya geçişini engelleyen işgallere karşı esnafa gerekli uyarılarda bulundu. Özellikle engelli bireylerin, yaşlıların ve çocukların kaldırımları güvenli kullanabilmesi için denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Kırıkkale BelediyesiZabıta MüdürlüğüKırıkkale3. SayfaZabıtaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
13:48
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 14:14:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafa uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android