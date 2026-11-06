Kırıkkale\'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafa uyarıda bulundu

Kırıkkale'de zabıta, kaldırım işgallerini kaldırıp esnafa uyarıda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik denetimlerde malzemeleri kaldırdı ve esnafa uyarıda bulundu. Denetimlerin engelli bireyler, yaşlılar ve çocukların kaldırımları güvenli kullanması için süreceği belirtildi.
Kırıkkale'de zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yayaların geçişini engelleyen malzemeler kaldırılması istendi.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat kullanılabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde, kaldırımları işgal eden malzemeler kaldırıldı. Ekipler, yaya geçişini engelleyen işgallere karşı esnafa gerekli uyarılarda bulundu. Özellikle engelli bireylerin, yaşlıların ve çocukların kaldırımları güvenli kullanabilmesi için denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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