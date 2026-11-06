4 gündür kayıp zihinsel engelli şahıs Adıyaman Gölbaşı'da AFAD ekiplerince sağ bulundu - Son Dakika
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4 gündür kayıp zihinsel engelli şahıs Adıyaman Gölbaşı'da AFAD ekiplerince sağ bulundu

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4 gündür kayıp zihinsel engelli şahıs Adıyaman Gölbaşı\'da AFAD ekiplerince sağ bulundu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde yaşayan zihinsel engelli şahıs, yaklaşık 4 gündür aranıyordu. AFAD ekiplerinin kırsal bölgede havadan ve karadan yaptığı arama çalışmaları sonucu sağ bulunan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli şahıs, yapılan çalışmalar sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde yaşayan 39 yaşındaki zihinsel engelli Emrah Orhan, yaklaşık 4 gün önce yaşadığı adresinden ayrılarak kayıplara karıştı. Emrah Orhan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. 4 gündür her yerde aranan Emrah Orhan için AFAD ekiplerince bölgenin kırsal yerlerinde hem havadan hem de karadan arama yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Emrah Orhan, AFAD ekipleri tarafından beldenin kırsal bir bölgesinde sağ olarak bulundu.

AFAD ekiplerince alınan Emrah Orhan, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Adıyaman GölbaşıHarmanlı3. SayfaAdıyamanGölbaşıGüncelAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: 4 gündür kayıp zihinsel engelli şahıs Adıyaman Gölbaşı'da AFAD ekiplerince sağ bulundu - Son Dakika
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