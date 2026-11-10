Denizli\'de mahsur kalan yaşlı baba ile engelli oğlunu itfaiye yara almadan kurtardı

Denizli'de bir dairede çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yaşlı baba ve engelli oğlunun mahsur kaldığını gören vatandaşların kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı. Baba ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından yara almadan kurtarıldı.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba ve engelli oğlunun yaşadığı dairede yangın çıktı. Mahalledeki vatandaşlar alev ve dumanları fark ederek bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, diğer yandan kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulunmak istedi. Yangın söndürme tüpleriyle dairenin kapısına giden vatandaşların girişimleri sonuçsuz kaldı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireye hızla girerek alevleri kontrol altına aldı. Dairede mahsur kalan yaşlı baba ve engelli oğlu itfaiye ekipleri tarafından sağ salim dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla baba ve oğlunu tedavi altına alırken, yangının çıkışı ise ilk belirlemelere göre ocaktan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.