Bakanlık COP31'de engelli katılımcılar için erişilebilirlik önlemleri alacak - Son Dakika
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Bakanlık COP31'de engelli katılımcılar için erişilebilirlik önlemleri alacak

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Bakanlık COP31\'de engelli katılımcılar için erişilebilirlik önlemleri alacak
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Bakanlık COP31\'de engelli katılımcılar için erişilebilirlik önlemleri alacak
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Bakanlık, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'de altı temel alanda sürdürülebilirlik uygulaması yapılacağını açıkladı. Konferansta ISO 20121 esas alınacak; Yeşil Bölge'de özel sektör etkinlikleri ve engelli katılımcılar için erişilebilirlik önlemleri alınacak.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) uygulanacak sürdürülebilirlik önlemlerini açıkladı. Açıklamada, konferans kapsamında düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarının hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, COP31'in organizasyonunda uluslararası sürdürülebilir etkinlik yönetimi standardı ISO 20121 esas alınacak. Konferans alanında enerji kullanımı, atık yönetimi, gıda tedariki, ulaşım, yapıların etkinlik sonrasında değerlendirilmesi ve erişilebilirlik olmak üzere altı temel alanda sürdürülebilirlik uygulamaları gerçekleştirilecek.

YEŞİL BÖLGE'DE ÖZEL SEKTÖR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Konferansın Yeşil Bölge olarak adlandırılan alanında özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda tematik paneller, teknoloji tanıtım alanları, sanal ve artırılmış gerçeklik (VR/AR) deneyimleri, şirketler arası (B2B) görüşmeler, yatırımcı buluşmaları, girişimcilik programları ve sanat etkinliklerine yer verilecek. Ayrıca sürdürülebilirlik alanındaki teknolojik çözümlerin uygulamalı olarak tanıtılması hedefleniyor.

ENGELLİ KATILIMCILAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Bakanlık, konferansın organizasyonunda "Kimseyi Geride Bırakmama" ilkesinin benimseneceğini bildirdi.

Bu doğrultuda konferans alanında engelli bireylerin kullanımına uygun fiziksel düzenlemeler ve erişilebilir yönlendirme sistemleri oluşturulacak. Katılımcıların etkinlikleri takip edebilmesi için işaret dili tercümanları, sesli yönlendirme sistemleri ve gerçek zamanlı altyazı desteği sağlanması planlanıyor.

Bakanlık, söz konusu uygulamalarla COP31'in yalnızca iklim politikalarının tartışıldığı bir konferans değil, sürdürülebilirlik çözümlerinin organizasyonun işleyişinde de uygulandığı bir etkinlik olmasının hedeflendiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca, 9 Kasım'da başlayacak konferans öncesinde COP31 alanından ilk fotoğraf ve video görüntülerini de basınla paylaştı.

Kaynak: ANKA
SürdürülebilirlikAntalyaGüncelCOP31DünyaSon Dakika

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