İzmir\'de 17 örgüt, metro ve İZBAN için güvenli ulaşım çağrısı yaptı

(İZMİR) - İzmir Güvenli ve Erişilebilir Ulaşım Girişimi'ni oluşturan 17 örgüt, görme engelli Mehmet Bulut'un Üçyol Metro İstasyonu'nda iki vagon arasına düşerek yaralanmasının ardından güvenli ve erişilebilir ulaşım talebiyle bir araya geldi. Girişim temsilcileri, İzmir Metrosu ve İZBAN'daki güvenlik ve erişilebilirlik sorunlarının giderilmesini istedi.

İzmir Güvenli ve Erişilebilir Ulaşım Girişimi'ni oluşturan 17 örgütün çağrısıyla Üçyol Metro İstasyonu'nda düzenlenen açıklamaya, farklı engel gruplarından vatandaşlar, engelli hakları alanında çalışan aktivistler, sendika ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Eylemde, "Raylarda ölmek istemiyoruz", "Güvenli ulaşım herkesin hakkı", "Yardım değil, güvenli ulaşım istiyoruz" ve "Maliyet değil, insan hayatı" sloganları atıldı.

Girişim tarafından yapılan basın açıklamasında, 24 Ekim'de görme engelli Mehmet Bulut'un Üçyol Metro İstasyonu'nda trene binerken iki vagon arasına düştüğü hatırlatıldı. Gerekli güvenlik ve erişilebilirlik koşullarının sağlanmaması nedeniyle yaşanan olayda Bulut'un, vatandaşların treni durdurması sayesinde trenin altında kalmaktan kurtulduğu, ancak ayağında çok sayıda kırık oluştuğu belirtildi.

"ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM KOŞULLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNİ CANIMIZLA ÖDEMEK İSTEMİYORUZ"

Açıklamada, "Bugün İzmir metrosunda yaşanan bu facia ilk değildir. Ancak son olmasını istiyoruz. İzmir Güvenli ve Erişilebilir Ulaşım Girişimi örgütleri olarak, yasal sınırları belirlenmiş erişilebilir ulaşım koşullarının yerine getirilmemesinin bedelini canımızla ödemek istemiyoruz" denildi.

İzmir'deki raylı toplu taşıma sistemlerinde engelli bireylerin karşılaştığı güvenlik ve erişilebilirlik sorunlarına dikkati çekilen açıklamada, görme engelliler için tren kapılarının konumunu gösteren kılavuz izlerin yetersiz ve işlevsiz olduğu, kapıların açılacağı noktayı bildiren sesli uyarı sisteminin bulunmadığı ileri sürüldü.

Tren ile rayların bulunduğu alanı ayıran ve tren geldiğinde kapıların bulunduğu noktada otomatik açılan güvenlik bariyerlerinin de olmadığı belirtilerek, sesli durak anonslarının verimli çalışmadığı ifade edildi.

"BEDENSEL ENGELLİLER ULAŞIM HAKKINDAN YARARLANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının tren ile platform arasındaki kot farkı nedeniyle güvenli biçimde trene binip inemediği, istasyonlardaki asansörlerin bozuk olması nedeniyle bedensel engellilerin ulaşım hakkından yararlanmakta güçlük çektiği vurgulandı. Açıklamada, mevcut koşulların yalnızca İzmir'de yaşayan engellileri değil, sağlık ve turizm olanaklarından yararlanmak için kente gelen engelli bireyleri de tehdit ettiği belirtildi.

Girişim, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metro ve İZBAN işletmeleri ile TCDD'ye çağrıda bulunarak ulaşım sistemlerindeki sorunların giderilmesini istedi. Talepler arasında düzenli bakımı yapılan ve çalışır durumdaki asansörlerin sağlanması, trenlerin istasyonlarda aynı noktada durması, kılavuz izlerin eksiksiz tamamlanması, uygun aydınlatma, otomatik açılan kapılar ve platform ile rayları ayıran güvenlik bariyerlerinin kurulması yer aldı.

Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcılarının geçişini engellemeyecek platform düzenlemesi, doğru çalışan sesli durak anonsları, otizmli ve görünmez engele sahip bireyler için anlaşılır uyarı sistemleri, acil durumlarda destek sağlayabilecek eğitimli personel ve insan onuruna yaraşır tahliye koşulları talep edildi.

Açıklama, "Maliyetin veya bürokratik süreçlerin insan canının önüne geçmesini reddediyoruz. İzmir Güvenli ve Erişilebilir Ulaşım Girişimi'ni oluşturan örgütler olarak sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

İzmir Güvenli ve Erişilebilir Ulaşım Girişimi'ni oluşturan 17 örgüt arasından, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Çağdaş Görmeyenler Derneği, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Engelli Hakları İzleme Platformu, Engelli Kadın Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Eşpedal Derneği, Görbir Derneği İzmir Şubesi, Herkes İçin Turizm Derneği, Hürriyetçi Eğitim Sen İzmir Gaziemir Şubesi, İzmir Erişilebilir Engelliler Derneği, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi, KEDİ (Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam) Otizm Derneği, Sağlamcılığa Karşı Özneler Platformu, Türkiye Gençlik Birliği Derneği, Türkiye Spina Bifida Derneği ve Uluslararası Genç Arayış Derneği yer aldı.