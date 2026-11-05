Elazığ'da engelli bireyin ölümünde harçlık alan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da engelli bireyin ölümünde harçlık alan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da engelli bireyin ölümünde harçlık alan 14 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki bakım merkezinde engelli bir bireyin ölümüne ilişkin soruşturmada, kötü muamele ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alma suçlamasıyla 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde engelli bir bireyin ölümüne neden olan ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli birey H.K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında, engelli bireylere kötü muamele, hijyen şartlarının yetersizliği, personel ihmali ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü mahkeme heyeti tarafından tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaSivriceElazığGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Nihat Kahveci’den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul’a inemezler Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler
Yok artık Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki... Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni
20:44
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:31
İran’a mı gidiyor İsmail Kartal’dan açıklama
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 20:53:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ'da engelli bireyin ölümünde harçlık alan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android