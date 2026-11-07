AFAD, Çorum Sungurlu'da kaybolan 70 yaşındaki vatandaşı 8 saatlik aramayla buldu - Son Dakika
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AFAD, Çorum Sungurlu'da kaybolan 70 yaşındaki vatandaşı 8 saatlik aramayla buldu

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AFAD, Çorum Sungurlu\'da kaybolan 70 yaşındaki vatandaşı 8 saatlik aramayla buldu
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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyünde kaybolan 70 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, AFAD ekiplerinin 8 saatlik aramasıyla sağ olarak bulundu. Köy merkezine 1,5-2 kilometre uzaklıkta bulunan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, ekipklerin 8 saat süren arama çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Rafet B. (70) isimli vatandaşın kaybolduğu bilgisi, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Gece boyunca aralıksız sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından Rafet B., sabah saatlerinde, köy merkezine yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilen Rafet B., gerekli sağlık taramaları ve tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
FındıklıSungurlu3. SayfaGüncelÇorumYaşamAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: AFAD, Çorum Sungurlu'da kaybolan 70 yaşındaki vatandaşı 8 saatlik aramayla buldu - Son Dakika
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