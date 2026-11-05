Elazığ\'da rehabilitasyon merkezindeki engelli bireyin ölümünde 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan engelli bireyin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sivrice'de faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezinde kalan engelli birey H.K'nin ölümünde ihmal bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında merkezde engelli bireylere kötü muamelede bulunulduğu, hijyen koşullarının yetersiz olduğu, personelin ihmali olduğu ve hasta yakınlarından "harçlık" adı altında para alındığı iddiaları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çıkarıldıkları hakimlikçe 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.