Vakıflar Genel Müdürlüğü görme engelli öğrencilere baston ve Braille Kur'an verdi - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü görme engelli öğrencilere baston ve Braille Kur'an verdi

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Vakıflar Genel Müdürlüğü görme engelli öğrencilere baston ve Braille Kur\'an verdi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1903'te belirlenen hayır şartı uyarınca Bursa Nilüfer'de eğitim gören görme engelli öğrencilere baston ve Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim hediye etti. Etkinlikte Kur'an tilaveti yapılıp öğrencilere dua edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Hacı Hüseyin Vakfı'nın 1903 yılında belirlenen hayır şartı kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğitim gören görme engelli öğrencilere baston ve Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, öğrenciler için dualar edildi. Vakıflar genel müdürlüğü, programın düzenlenmesine katkı sağlayan Nilüfer İlçe Müftüsü Şakir Şahin'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarıyla programa katkı sunan Trabzon Dini Yüksek İhtisas Müdür Yardımcısı Hamza Kaya ile Eğitim Görevlisi Bünyamin Öztürk'e de teşekkür edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayır şartının yerine getirilmesine vesile olan vakfeden ecdada Allah'tan rahmet dilendi.

Kaynak: İHA
Bursa NilüferHediyeGüncelEğitimYerelSon Dakika

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